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https://tr.sputniknews.com/20211125/diyanet-isleri-baskani-erbas-siddet-insanlik-sucudur-acizliktir-1051160491.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddet insanlık suçudur, acizliktir
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddet insanlık suçudur, acizliktir
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şiddetin insanlık suçu, acizlik ve merhametsizlik olduğunu belirtti. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T23:46+0300
2021-11-25T23:46+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
aile içi şiddet
aile
ali erbaş
diyanet başkanlığı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.Erbaş açıklamasında, "İnancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur, acizliktir, merhametsizliktir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün sevgi ve ülfetin, muhabbet ve şefkatin hayatımızda hakim olmasına, çocukların, kadınların ve tüm insanlığın şiddet, ihmal ve istismardan uzak, huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Diyanet'ten aile içi şiddete yönelik projeAçıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kur'an ve sünnet rehberliğinde "Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması" projesini hayata geçirdiği belirtildi.Ailenin korunması, güçlendirilmesi, kadın, çocuk ve yaşlıların maruz kaldığı şiddet olaylarının son bulması için Din Hizmetleri Genel Müdürlüğün'ce hazırlanan proje kapsamında bölgesel eğitimler yapılacak.Bugün başlayan ve 3 gün sürecek eğitimler ilk etapta Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Muğla, Nevşehir ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen iki uzmanın görevlendirildiği eğitim kapsamında, il müftülerinin moderatörlüğünde halka açık paneller yapılacak. Panellere din görevlilerinin de katılımları sağlanacak.İl müftülüklerince belirlenen merkezi bir camide Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevlendirilen personel, cuma vaazı verecek.'Fabrika ve kahvehane sohbetleri gerçekleştirilecek'Proje kapsamında, fabrika ve kahvehane sohbetleri gerçekleştirilecek, bu sohbetlerde "Şiddet İnsan Onuruyla Bağdaşmaz" konulu sunum yapılacak. Projenin, daha sonraki süreçlerde kalan illerde de yapılması planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/cumhurbaskani-erdogandan-25-kasim-kadina-yonelik-siddete-karsi-uluslararasi-mucadele-gunu-mesaji-1051156434.html
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diyanet işleri başkanlığı, aile içi şiddet, aile, ali erbaş, diyanet başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddet insanlık suçudur, acizliktir

23:46 25.11.2021
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şiddetin insanlık suçu, acizlik ve merhametsizlik olduğunu belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Erbaş açıklamasında, "İnancımızda asla yeri olmayan şiddet, insanlık suçudur, acizliktir, merhametsizliktir. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün sevgi ve ülfetin, muhabbet ve şefkatin hayatımızda hakim olmasına, çocukların, kadınların ve tüm insanlığın şiddet, ihmal ve istismardan uzak, huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diyanet'ten aile içi şiddete yönelik proje

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Kur'an ve sünnet rehberliğinde "Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde Toplumsal Farkındalığın Sağlanması" projesini hayata geçirdiği belirtildi.
Ailenin korunması, güçlendirilmesi, kadın, çocuk ve yaşlıların maruz kaldığı şiddet olaylarının son bulması için Din Hizmetleri Genel Müdürlüğün'ce hazırlanan proje kapsamında bölgesel eğitimler yapılacak.
Bugün başlayan ve 3 gün sürecek eğitimler ilk etapta Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Muğla, Nevşehir ve Tekirdağ'da gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen iki uzmanın görevlendirildiği eğitim kapsamında, il müftülerinin moderatörlüğünde halka açık paneller yapılacak. Panellere din görevlilerinin de katılımları sağlanacak.
İl müftülüklerince belirlenen merkezi bir camide Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevlendirilen personel, cuma vaazı verecek.

'Fabrika ve kahvehane sohbetleri gerçekleştirilecek'

Proje kapsamında, fabrika ve kahvehane sohbetleri gerçekleştirilecek, bu sohbetlerde "Şiddet İnsan Onuruyla Bağdaşmaz" konulu sunum yapılacak. Projenin, daha sonraki süreçlerde kalan illerde de yapılması planlanıyor.
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