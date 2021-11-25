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Doğalgazı kesilen sitenin sakinleri: Yönetime kayyum atansın
Doğalgazı kesilen sitenin sakinleri: Yönetime kayyum atansın
İstanbul Esenyurt'ta 3 bin 600 daire ve 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi. Site yönetimi 'Aidatlar düzenli ödenmiyor', site sakinleri ise "Devletimize... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T00:51+0300
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türkiye
istanbul
doğalgaz
esenyurt
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İstanbul Esenyurt'ta 3 bin 600 daire ve 15 bin nüfusu bulunan sitenin doğalgazı, İGDAŞ'a olan 6 milyon liralık borç nedeniyle kesildi.İki gündür doğalgaz verilmeyen siteye, borcun 600 bin lirasının ödenmesinin ardından tekrar gaz verildi. Ancak tartışma bitmedi.'Aidatlar düzenli ödense bir sıkıntı çıkmaz'Site Operasyon Müdürü Fırat Ergün, borcun 2015'ten bu yana devam ettiğini vurgulayarak "Daha önce İGDAŞ ile borçlarımızı ödemek için bir yapılandırmaya gittik. Ancak aidatların düzenli ödenmemesi nedeniyle borcumuzu zamanında ödeyemedik. Bu yüzden gazımız kesildi. Bugün İGDAŞ'la görüştük ve şimdi doğalgazımız açıldı. Bundan sonra böyle bir sıkıntıya mahal vermeyeceğiz" diye konuştu.İGDAŞ'a olan borcun düzenli ödenmesi için site sakinlerine aidatlarını düzenli ödemeleri çağrısında bulunduklarını aktaran Ergün, şöyle devam etti:'Toplanan aidatlar nereye gitti?'Sitede yaklaşık 10 yıldır oturan kat maliki Özgür Mat ise site sakinlerinin aidatlarını düzenli ödediğini ancak yönetimin kurumlara olan borcunu ödemediğini iddia ederek, şunları kaydetti: 'Şeffaf bir yönetim olmadığı için kurumlara borcumuz ödeniyor mu bilemiyoruz'Yaklaşık 10 yıldır sitede oturan Serpil Zorbozan ise "2016'dan beri süregelen borçlarımız var. İGDAŞ ile yapılandırma gerçekleşti ama bu taksitler ödenmiyor. Tekrar tekrar kesiliyor doğal gaz. İşten eve geliyoruz, kalorifer yok, ocak yok. Bu her sene 4-5 kez başımıza geliyor. Burada yaklaşık 3 bin 500 daire var. Ortalama aidatımız bin lira. 1+1'ler 700, 3+1'ler bin 200 lira aidat ödüyor. Bu ayda 3 milyon liradan fazla yekun oluşturuyor. Aidatını zamanında ödemeyen yüzde 10'u geçmez zira hizmet alamazsınız, suyunuz kesilir. Bu yüzden yüzde 90'ı aidatlarını zamanında ödüyor. Asla şeffaf bir yönetim olmadığı için kurumlara borcumuz ödeniyor mu bilemiyoruz" değerlendirmesi yaptı.'Bu insanların bu kadar aidat ödeyip de bu rezilliği çekmesi çok acı'Mehmet Kaan da 8 yıldır sitede oturduğunu dile getirerek, "İki gündür gaz kesintisinden perişan olduk, evler buz gibi. Ocak yok, sıcak su yok. Aidatlar ödenmediği için borçların ödenmediğine inanmıyorum. Bu sitede Anadolu'daki küçük bir ilçeden daha çok insan oturuyor. Kesinlikle ciddi bir yönetim şekline geçilmesi lazım. Buraya kayyum atanması lazım. Bu insanların bu kadar aidat ödeyip de bu rezilliği çekmesi çok acı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211124/istanbulda-15-bin-nufuslu-sitenin-dogalgazi-kesildi-1051105060.html
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istanbul, doğalgaz, esenyurt

Doğalgazı kesilen sitenin sakinleri: Yönetime kayyum atansın

00:51 25.11.2021 (güncellendi: 00:52 25.11.2021)
© DHAİstanbul'da fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
İstanbul'da fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© DHA
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İstanbul Esenyurt'ta 3 bin 600 daire ve 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi. Site yönetimi 'Aidatlar düzenli ödenmiyor', site sakinleri ise "Devletimize sesleniyoruz, siteye kayyum atayın" dedi.
İstanbul Esenyurt'ta 3 bin 600 daire ve 15 bin nüfusu bulunan sitenin doğalgazı, İGDAŞ'a olan 6 milyon liralık borç nedeniyle kesildi.
İki gündür doğalgaz verilmeyen siteye, borcun 600 bin lirasının ödenmesinin ardından tekrar gaz verildi. Ancak tartışma bitmedi.

'Aidatlar düzenli ödense bir sıkıntı çıkmaz'

Site Operasyon Müdürü Fırat Ergün, borcun 2015'ten bu yana devam ettiğini vurgulayarak "Daha önce İGDAŞ ile borçlarımızı ödemek için bir yapılandırmaya gittik. Ancak aidatların düzenli ödenmemesi nedeniyle borcumuzu zamanında ödeyemedik. Bu yüzden gazımız kesildi. Bugün İGDAŞ'la görüştük ve şimdi doğalgazımız açıldı. Bundan sonra böyle bir sıkıntıya mahal vermeyeceğiz" diye konuştu.
İGDAŞ'a olan borcun düzenli ödenmesi için site sakinlerine aidatlarını düzenli ödemeleri çağrısında bulunduklarını aktaran Ergün, şöyle devam etti:
"Sitede yaklaşık 3 bin 600 dairemiz var. Bunun yüzde 30-35'i aidatını düzenli ödüyor. Ödemeyenler için de hizmet kesintisi uyguluyoruz. Hacze verilenler de var. Ancak kimseye gidip de 'borcunu öde' deyip, gırtlağına basamıyoruz. Niye? 'Benim özgürlüğüm kısıtlanıyor' diyor site sakinleri. Bu yüzden birçok sitede kayyum var. Aidatlar düzenli ödense bir sıkıntı çıkmaz."

'Toplanan aidatlar nereye gitti?'

Sitede yaklaşık 10 yıldır oturan kat maliki Özgür Mat ise site sakinlerinin aidatlarını düzenli ödediğini ancak yönetimin kurumlara olan borcunu ödemediğini iddia ederek, şunları kaydetti:
"İGDAŞ'a 6 milyon lira borç var. Bu sorun bu akşam çözüldü ama gelecek ay yine tekrarlanabilir. Geçen yıl beş kez kesildi. Yine iki hafta önce de iki kez, birer gün arayla kesildi. Borç var, 'bir gün kökten kesecekler' diyorduk ve o gün dündü. İGDAŞ, 'En azından 600 bin lira getirin, sakinler mağdur olmasın.' demiş. Site olarak biz İGDAŞ yöneticilerinin insafına kalmış oluyoruz. Geriye kalıyor 5.5 milyon borç. Toplanan aidatlar nereye gitti? Ortada para yok. Sitenin denetim raporları şeffaf değil. Sitenin İGDAŞ, İSKİ ve SGK'ya 25-30 milyon borcu var ama kasa bomboş. Biz devletimize sesleniyoruz, bu siteye kayyum atayın. Burası bir ilçe nüfusuna sahip, buraya uzmanların gelmesi lazım. Bütçemiz 2 milyon 100 bin lira. Çoğu şirketin, ilçe belediyesinin bütçesinden fazla. Türkiye'deki birçok ilçeden fazla insan yaşıyor burada ama yöneticiyi sorgulayan yok."

'Şeffaf bir yönetim olmadığı için kurumlara borcumuz ödeniyor mu bilemiyoruz'

Yaklaşık 10 yıldır sitede oturan Serpil Zorbozan ise "2016'dan beri süregelen borçlarımız var. İGDAŞ ile yapılandırma gerçekleşti ama bu taksitler ödenmiyor. Tekrar tekrar kesiliyor doğal gaz. İşten eve geliyoruz, kalorifer yok, ocak yok. Bu her sene 4-5 kez başımıza geliyor. Burada yaklaşık 3 bin 500 daire var. Ortalama aidatımız bin lira. 1+1'ler 700, 3+1'ler bin 200 lira aidat ödüyor. Bu ayda 3 milyon liradan fazla yekun oluşturuyor. Aidatını zamanında ödemeyen yüzde 10'u geçmez zira hizmet alamazsınız, suyunuz kesilir. Bu yüzden yüzde 90'ı aidatlarını zamanında ödüyor. Asla şeffaf bir yönetim olmadığı için kurumlara borcumuz ödeniyor mu bilemiyoruz" değerlendirmesi yaptı.

'Bu insanların bu kadar aidat ödeyip de bu rezilliği çekmesi çok acı'

Mehmet Kaan da 8 yıldır sitede oturduğunu dile getirerek, "İki gündür gaz kesintisinden perişan olduk, evler buz gibi. Ocak yok, sıcak su yok. Aidatlar ödenmediği için borçların ödenmediğine inanmıyorum. Bu sitede Anadolu'daki küçük bir ilçeden daha çok insan oturuyor. Kesinlikle ciddi bir yönetim şekline geçilmesi lazım. Buraya kayyum atanması lazım. Bu insanların bu kadar aidat ödeyip de bu rezilliği çekmesi çok acı" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da fatura borcu nedeniyle 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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İstanbul'da 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
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