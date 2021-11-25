https://tr.sputniknews.com/20211125/dogalgazi-kesilen-sitenin-sakinleri-yonetime-kayyum-atanmasi-1051125713.html

Doğalgazı kesilen sitenin sakinleri: Yönetime kayyum atansın

Doğalgazı kesilen sitenin sakinleri: Yönetime kayyum atansın

İstanbul Esenyurt'ta 3 bin 600 daire ve 15 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi. Site yönetimi 'Aidatlar düzenli ödenmiyor', site sakinleri ise "Devletimize... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T00:51+0300

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türkiye

istanbul

doğalgaz

esenyurt

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İstanbul Esenyurt'ta 3 bin 600 daire ve 15 bin nüfusu bulunan sitenin doğalgazı, İGDAŞ'a olan 6 milyon liralık borç nedeniyle kesildi.İki gündür doğalgaz verilmeyen siteye, borcun 600 bin lirasının ödenmesinin ardından tekrar gaz verildi. Ancak tartışma bitmedi.'Aidatlar düzenli ödense bir sıkıntı çıkmaz'Site Operasyon Müdürü Fırat Ergün, borcun 2015'ten bu yana devam ettiğini vurgulayarak "Daha önce İGDAŞ ile borçlarımızı ödemek için bir yapılandırmaya gittik. Ancak aidatların düzenli ödenmemesi nedeniyle borcumuzu zamanında ödeyemedik. Bu yüzden gazımız kesildi. Bugün İGDAŞ'la görüştük ve şimdi doğalgazımız açıldı. Bundan sonra böyle bir sıkıntıya mahal vermeyeceğiz" diye konuştu.İGDAŞ'a olan borcun düzenli ödenmesi için site sakinlerine aidatlarını düzenli ödemeleri çağrısında bulunduklarını aktaran Ergün, şöyle devam etti:'Toplanan aidatlar nereye gitti?'Sitede yaklaşık 10 yıldır oturan kat maliki Özgür Mat ise site sakinlerinin aidatlarını düzenli ödediğini ancak yönetimin kurumlara olan borcunu ödemediğini iddia ederek, şunları kaydetti: 'Şeffaf bir yönetim olmadığı için kurumlara borcumuz ödeniyor mu bilemiyoruz'Yaklaşık 10 yıldır sitede oturan Serpil Zorbozan ise "2016'dan beri süregelen borçlarımız var. İGDAŞ ile yapılandırma gerçekleşti ama bu taksitler ödenmiyor. Tekrar tekrar kesiliyor doğal gaz. İşten eve geliyoruz, kalorifer yok, ocak yok. Bu her sene 4-5 kez başımıza geliyor. Burada yaklaşık 3 bin 500 daire var. Ortalama aidatımız bin lira. 1+1'ler 700, 3+1'ler bin 200 lira aidat ödüyor. Bu ayda 3 milyon liradan fazla yekun oluşturuyor. Aidatını zamanında ödemeyen yüzde 10'u geçmez zira hizmet alamazsınız, suyunuz kesilir. Bu yüzden yüzde 90'ı aidatlarını zamanında ödüyor. Asla şeffaf bir yönetim olmadığı için kurumlara borcumuz ödeniyor mu bilemiyoruz" değerlendirmesi yaptı.'Bu insanların bu kadar aidat ödeyip de bu rezilliği çekmesi çok acı'Mehmet Kaan da 8 yıldır sitede oturduğunu dile getirerek, "İki gündür gaz kesintisinden perişan olduk, evler buz gibi. Ocak yok, sıcak su yok. Aidatlar ödenmediği için borçların ödenmediğine inanmıyorum. Bu sitede Anadolu'daki küçük bir ilçeden daha çok insan oturuyor. Kesinlikle ciddi bir yönetim şekline geçilmesi lazım. Buraya kayyum atanması lazım. Bu insanların bu kadar aidat ödeyip de bu rezilliği çekmesi çok acı" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211124/istanbulda-15-bin-nufuslu-sitenin-dogalgazi-kesildi-1051105060.html

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