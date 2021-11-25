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Dünyada bir ilk: İngiliz hastaya dijital 3D baskılı protez göz takıldı
18:10 25.11.2021 (güncellendi: 18:22 25.11.2021)
© Fotoğraf : Twitter/NIHR Moorfields BRC @MoorfieldsBRC Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi, Steve Verze'nin dünyada dijital 3D baskılı protez göz takılan ilk kişi olduğunu açıkladı.
© Fotoğraf : Twitter/NIHR Moorfields BRC @MoorfieldsBRC
Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'nde bir erkek hastaya dünyanın ilk 3 boyutlu (3D) baskıyla üretilmiş göz protezi takıldı.
Steve Varze isimli hasta, dünyada 3D göz protezi takılan ilk kişi oldu.
Bugün Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi'nin Twitter hesabından "Steve Verze, dünyada dijital 3D baskılı protez göz takılan ilk kişi oldu. Steve, gözün 'harika' göründüğünü söylüyor" paylaşımı yapıldı.
Moorfields patient, Steve Verze, was the first person in the world to receive a digital 3D printed prosthetic eye. Fitted today, Steve says the eye looks 'fantastic'. Read more about Moorfields pioneering work in prosthetics: https://t.co/VJc38eJUfL— Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust (@Moorfields) November 25, 2021
BBC'nin ameliyatla ilgili haberinde 3D baskılı gözün geleneksel akrilik protez göze göre daha gerçekçi olmasının beklendiğini aktardı.
Habere göre aynı zamanda hastaların proteze uyum sağlamaları için gereken süreyi yarı yarıya azaltarak 6'dan 3 haftaya indirmesi öngörülüyor.
"I often take a second glance in the mirror, and I've not liked what I've seen": how the world's first 3D-printed prosthetic eye has changed a #Hackney man's lifehttps://t.co/eAtthkmTp9— BBC Radio London (@BBCRadioLondon) November 25, 2021
40'lı yaşlardaki Varze, ameliyat öncesi, "20 yaşımdan beri proteze ihtiyaç duyuyorum ve hep bunun bilincinde oldum. Evden çıkarken aynaya bakarım ve gördüğüm şeyden hoşlanmam" açıklamasını yaptı.
Varze, "Bu yeni göz harika görünüyor ve 3D dijital baskı teknolojisine dayalı olduğu için gitgide daha iyi olacak" diye konuştu.
Geleneksel protez takılmadan ve boyanmadan önce göz yuvalarını şekillendirmek için hastanın 2 saatlik bir seanstan geçmesi gerekiyor. Hastaneye göre 3D baskılı protezle, üretim süreci iki ila üç haftaya inerken, ilk randevu da sadece yarım saat sürüyor.
We're proud to support a world-first in ocular prosthetics: the trial of a digitally created 3D printed eye that will make it quicker & easier for up to 60,000 #NHS patients to receive a new eye, reducing waiting times👉https://t.co/alP8nETMl9@NIHRresearch @Moorfields @UCLeye pic.twitter.com/n5dVU8pM9i— NIHR Moorfields BRC (@MoorfieldsBRC) November 25, 2021
Moorfields Göz Hastanesi'nin danışman göz doktoru Profesör Mandeep Sagoo, personelin tamamen dijital protez gözün potansiyeli karşısında 'heyecanlı' olduğunu belirtti.
Sagoo, "Yürütülecek klinik araştırmanın, bu yeni teknolojinin değeri hakkında, hastalar için nasıl bir fark yarattığını gösteren sağlam kanıtlar sağlayacağını umuyoruz" diyerek ekledi:
"Bekleme listelerini azaltma potansiyeline kesinlikle sahip."