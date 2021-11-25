https://tr.sputniknews.com/20211125/dunyanin-en-buyuk-ikea-magazasi-filipinlerde-acildi-1051137621.html

Dünyanın en büyük IKEA mağazası Filipinler'de açıldı

Dünyanın en büyük IKEA mağazası Filipinler'de açıldı

IKEA, dünyanın en büyük mağazasını Filipinler’in başkenti Manila’da açtı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T12:41+0300

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ikea

dünya

filipinler

pandemi

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İsveçli mobilya devi IKEA, Asya’da büyüme planı kapsamında en büyük mağazasını Filipinler’de açtı.68 bin metrekarelik mağazanın açılışı daha önce pandemi nedeniyle ertelenmişti. Bloomberg HT'nin aktardığına göre mağaza, Filipinler Ticaret Bakanı Ramon Lopez’in de katıldığı bir etkinlikle açılış yaptı.IKEA Filipinler’in online mağazası bu ay başında hizmete girmişti. IKEA’nın 60 ülkede 460’tan fazla mağazası bulunuyor.IKEA’nın küresel çapta online satışları toplam satışlarının yüzde 26’sını oluşturuyor. Bu mali yılda 60 pazara daha girmeyi planlayan IKEA’nın hedef pazarları arasında Güney Amerika da bulunuyor.

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ikea, filipinler, pandemi