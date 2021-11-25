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E-imzalar bir ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlıyor
E-imzalar bir ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e-imzaların, kimlik kartına yüklenmeye bir ay içinde başlanacağını duyurdu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T17:32+0300
2021-11-25T17:32+0300
yaşam
süleyman soylu
kimlik
içişleri bakanlığı
çipli kimlik kartı
elektronik imza
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Çipli kimliklere e-imzalar da entegre oluyor. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumunda duyurdu.'Vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacağız'Bakan Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" ifadelerini kullandı.Kimlik kaybolduğunda e-imza iptal olacakE-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.
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süleyman soylu, kimlik, içişleri bakanlığı, çipli kimlik kartı, elektronik imza

E-imzalar bir ay içinde kimlik kartına yüklenmeye başlıyor

17:32 25.11.2021
© AAKimlik kartı
Kimlik kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu e-imzaların, kimlik kartına yüklenmeye bir ay içinde başlanacağını duyurdu.
Çipli kimliklere e-imzalar da entegre oluyor. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumunda duyurdu.

'Vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacağız'

Bakan Soylu, açıklamasında "Önemli bir yeniliğin de haberini vermek isterim. Kimlik kartına e-İmza'nın yüklemesine bir ay içinde başlıyoruz. e-İmza ile de vatandaşlarımıza yepyeni bir kolaylık sunacağız" ifadelerini kullandı.

Kimlik kaybolduğunda e-imza iptal olacak

E-imza'nın çipli kimlik kartlarına yüklenmesi ile bürokrasi azaltılacak. İş yeri açmak için gereken belgelerden biri daha eksilmiş olacak. Bu düzenlemeyle e-mühür uygulamasına da geçilmiş olacak.
Elektronik imza ile dava takibi ve sicil işlemleri yapılabilecek. Vergi borçları sorgulanacak, gümrük işlemleri takip edilebilecek. Kimlik kartlarının kaybolması halinde e-imza da geçerliliğini yitirecek. Yeni kimlik kartı çıkarıldıktan sonra elektronik imza tekrar sisteme tanımlanacak.
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