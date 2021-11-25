https://tr.sputniknews.com/20211125/ehliyetsiz-surucu-kaza-yapti-5-cocuk-yaralandi-1051126107.html

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 5 çocuk yaralandı

Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 5 çocuk yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin bahçe duvarına çarptığı kazada yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuk yaralandı 25.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

sakarya

kaza

sapanca

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Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Rüstempaşa Mahallesi Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü R.A.B. (17) yönetimindeki 16 BR 997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bir sitenin bahçe duvarına çarptı.Savrulan otomobilin sürücüsü R.A.B. ile araçta bulunan A.A. (16), M.Y. (14), E.Z. (16) ve M.B.A. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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sakarya, kaza, sapanca