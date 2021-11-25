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Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://tr.sputniknews.com/20211125/ekonomist-erbas-kur-dinginlenmedigi-surece-stoklama-durumuyla-karsilasilir-1051147140.html
Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır
Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır
Radyo Sputnik’te dolar kurundaki hareketliliği değerlendiren Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş “Kur dinginlenmediği sürece elinizdeki... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T15:53+0300
2021-11-25T15:53+0300
seyir hali
radyo
abd merkez bankası (fed)
dolar
merkez bankası
faiz
kur
stokçuluk
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Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır
Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır
Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, dolar kurundaki hareketliliği ve dalgalanmalara karşı alınabilecek önlemleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Erbaş, Merkez Bankası’nın mevcut politikasını “Merkez Bankası yüzde 19’dan 18’e ilk faiz indirimi yaptığında aslında biz bir karar vermişiz: Faizleri indireceğiz. Buna karşılık bir mevcut enflasyon var, bu kadar kur hareketi beklenmese de biraz yüksek enflasyon ve kur baskısı ile ihracatı ve belki istihdamı destekleyebilecek bir yapıya doğru geçmişiz. Onun sonrasında 400 baz puanlık bir faiz indirimi oldu. Belki Aralık ayında bir tane daha olacak. Kurda dün Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma gerçekleşti. Gördüğüm kadarıyla bütün bunlar bir nebze plan dahilinde yapılıyor. Buradan kurda ne olabilir sorusunda bir süre daha buralarda kalacağız gibi gözüküyor. 11’lerin altına gelmeyi beklemek doğru olmayabilir çünkü hala faiz indirimlerinin ne kadar devam edebileceği ve son fiyat hareketleri ile enflasyonun bizi hangi noktaya götürebileceğini tahmin etmediğimizden burada piyasanın hala 11.50’lere doğru geri çekilmeleri oldukça döviz talebi olmaya devam edecektir” diye yorumladı.‘Merkez Bankası, FED’in yaptığı gibi bir çıpa belirlemeli ‘Merkez Bankası’nın bir ‘çıpa’ belirlemesi gerektiğini söyleyen Erbaş, kurun dengelenmemesinin stokçuluğa yol açabileceğini “Benim naçizane söylediğim Merkez Bankası, FED’in yaptığı gibi bir çıpa belirlemeli ‘Şu olursa faiz indirimini durduracağım, bu olursa faiz arttıracağım’ diyerek. Cari açık üzerinden gidiyorsa bile cari fazla vermeye başladığında ‘İstediğim faiz politikasına ulaşmışım, bundan sonra yeni gelişmelere bakacağım’ tarzında bir yaklaşım olmadığı sürece kurdaki bu 11-13 aralığında bir süre daha dalgalanmanın devam edeceğini düşünüyorum. Bu kur oynaklığı devam ederse devamlı fiyat değiştiği için alıcı ve satıcı tarafında bekleniyor. Kur dinginlenmediği sürece elinizdeki ürünün fiyatı artıyor ama siz bunun ticaretini yapamıyor hale gelip stoklanma durumuyla karşılaşırsınız” diye anlattı.
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radyo, abd merkez bankası (fed), dolar, merkez bankası, faiz, kur, stokçuluk, аудио

Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır

15:53 25.11.2021
SEYİR HALİ
Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Radyo Sputnik’te dolar kurundaki hareketliliği değerlendiren Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş “Kur dinginlenmediği sürece elinizdeki ürünün fiyatı artıyor ama siz bunun ticaretini yapamıyor hale gelip stoklanma durumuyla karşılaşırsınız” ifadelerini kullandı.
Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, dolar kurundaki hareketliliği ve dalgalanmalara karşı alınabilecek önlemleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Erbaş, Merkez Bankası’nın mevcut politikasını “Merkez Bankası yüzde 19’dan 18’e ilk faiz indirimi yaptığında aslında biz bir karar vermişiz: Faizleri indireceğiz. Buna karşılık bir mevcut enflasyon var, bu kadar kur hareketi beklenmese de biraz yüksek enflasyon ve kur baskısı ile ihracatı ve belki istihdamı destekleyebilecek bir yapıya doğru geçmişiz. Onun sonrasında 400 baz puanlık bir faiz indirimi oldu. Belki Aralık ayında bir tane daha olacak. Kurda dün Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma gerçekleşti. Gördüğüm kadarıyla bütün bunlar bir nebze plan dahilinde yapılıyor. Buradan kurda ne olabilir sorusunda bir süre daha buralarda kalacağız gibi gözüküyor. 11’lerin altına gelmeyi beklemek doğru olmayabilir çünkü hala faiz indirimlerinin ne kadar devam edebileceği ve son fiyat hareketleri ile enflasyonun bizi hangi noktaya götürebileceğini tahmin etmediğimizden burada piyasanın hala 11.50’lere doğru geri çekilmeleri oldukça döviz talebi olmaya devam edecektir” diye yorumladı.

‘Merkez Bankası, FED’in yaptığı gibi bir çıpa belirlemeli ‘

Merkez Bankası’nın bir ‘çıpa’ belirlemesi gerektiğini söyleyen Erbaş, kurun dengelenmemesinin stokçuluğa yol açabileceğini “Benim naçizane söylediğim Merkez Bankası, FED’in yaptığı gibi bir çıpa belirlemeli ‘Şu olursa faiz indirimini durduracağım, bu olursa faiz arttıracağım’ diyerek. Cari açık üzerinden gidiyorsa bile cari fazla vermeye başladığında ‘İstediğim faiz politikasına ulaşmışım, bundan sonra yeni gelişmelere bakacağım’ tarzında bir yaklaşım olmadığı sürece kurdaki bu 11-13 aralığında bir süre daha dalgalanmanın devam edeceğini düşünüyorum. Bu kur oynaklığı devam ederse devamlı fiyat değiştiği için alıcı ve satıcı tarafında bekleniyor. Kur dinginlenmediği sürece elinizdeki ürünün fiyatı artıyor ama siz bunun ticaretini yapamıyor hale gelip stoklanma durumuyla karşılaşırsınız” diye anlattı.
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