https://tr.sputniknews.com/20211125/ekonomist-erbas-kur-dinginlenmedigi-surece-stoklama-durumuyla-karsilasilir-1051147140.html

Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır

Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır

Radyo Sputnik’te dolar kurundaki hareketliliği değerlendiren Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş “Kur dinginlenmediği sürece elinizdeki... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T15:53+0300

2021-11-25T15:53+0300

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Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş, dolar kurundaki hareketliliği ve dalgalanmalara karşı alınabilecek önlemleri Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Erbaş, Merkez Bankası’nın mevcut politikasını “Merkez Bankası yüzde 19’dan 18’e ilk faiz indirimi yaptığında aslında biz bir karar vermişiz: Faizleri indireceğiz. Buna karşılık bir mevcut enflasyon var, bu kadar kur hareketi beklenmese de biraz yüksek enflasyon ve kur baskısı ile ihracatı ve belki istihdamı destekleyebilecek bir yapıya doğru geçmişiz. Onun sonrasında 400 baz puanlık bir faiz indirimi oldu. Belki Aralık ayında bir tane daha olacak. Kurda dün Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma gerçekleşti. Gördüğüm kadarıyla bütün bunlar bir nebze plan dahilinde yapılıyor. Buradan kurda ne olabilir sorusunda bir süre daha buralarda kalacağız gibi gözüküyor. 11’lerin altına gelmeyi beklemek doğru olmayabilir çünkü hala faiz indirimlerinin ne kadar devam edebileceği ve son fiyat hareketleri ile enflasyonun bizi hangi noktaya götürebileceğini tahmin etmediğimizden burada piyasanın hala 11.50’lere doğru geri çekilmeleri oldukça döviz talebi olmaya devam edecektir” diye yorumladı.‘Merkez Bankası, FED’in yaptığı gibi bir çıpa belirlemeli ‘Merkez Bankası’nın bir ‘çıpa’ belirlemesi gerektiğini söyleyen Erbaş, kurun dengelenmemesinin stokçuluğa yol açabileceğini “Benim naçizane söylediğim Merkez Bankası, FED’in yaptığı gibi bir çıpa belirlemeli ‘Şu olursa faiz indirimini durduracağım, bu olursa faiz arttıracağım’ diyerek. Cari açık üzerinden gidiyorsa bile cari fazla vermeye başladığında ‘İstediğim faiz politikasına ulaşmışım, bundan sonra yeni gelişmelere bakacağım’ tarzında bir yaklaşım olmadığı sürece kurdaki bu 11-13 aralığında bir süre daha dalgalanmanın devam edeceğini düşünüyorum. Bu kur oynaklığı devam ederse devamlı fiyat değiştiği için alıcı ve satıcı tarafında bekleniyor. Kur dinginlenmediği sürece elinizdeki ürünün fiyatı artıyor ama siz bunun ticaretini yapamıyor hale gelip stoklanma durumuyla karşılaşırsınız” diye anlattı.

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2021

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