https://tr.sputniknews.com/20211125/emirlikler-erdogan-hukumeti-icin-oksijen-oldu-butun-atlara-para-yatiran-bae-kaybetse-bile-kazanir-1051194567.html

'Emirlikler Erdoğan hükümeti için oksijen oldu; bütün atlara para yatıran BAE kaybetse bile kazanır'

'Emirlikler Erdoğan hükümeti için oksijen oldu; bütün atlara para yatıran BAE kaybetse bile kazanır'

Yanarocak'a göre, İbrahim anlaşmalarıyla Ortadoğu'da yeni çağ açıldı. BAE'nin yatırım kararının Erdoğan yönetimi için 'oksijen' olduğunu söyleyen Yanarocak... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T23:23+0300

2021-11-25T23:23+0300

2021-11-27T00:23+0300

eksen

israil

türkiye

15 temmuz darbe girişimi

ziyaret

yatırım

birleşik arap emirlikleri (bae)

muhammed bin zayed al nahyan

hay eytan cohen yanarocak

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Türkiye, son yıllarda dış politikada her başlıkta karşı karşıya geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ı üst düzede ağırladı. Siyasetin geri planda kaldığı, ağır kriz yaşayan Türk ekonomisine BAE'nin katkılarını içerecek mutabakatların imzalandığı ziyaretle birlikte Ankara'nın Körfez hattına yönelik politikalarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor.Ortadoğu'da Araplarla İsrail'i barıştıran Abraham/İbrahim anlaşmalarında öne çıkan BAE, Suriye'deki Beşar Esad yönetimiyle de ilişki içerisinde. Aynı şekilde Libya'da Halife Hafter'in safını tutan BAE, Mısır'daki Sisi yönetiminin en önemli destekçilerinden.Türkiye-Körfez hattındaki gelişmeleri Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve Kudüs Güvenlik ve Strateji Araştırmaları Enstitüsü’nden Hay Eytan Cohen Yanarocak ile konuştuk.‘Bütün atlara para yatıran BAE kaybetse bile kazanan pozisyonda’Hay Eytan Yanarocak'a göre, İbrahim anlaşmaları Ortadoğu'da yeni bir çağı başlattı. ABD'nin Çin'i daha iyi çevrelemek için bölgeden çekilirken, ali çıkarlarını sürdürecek aktörleri seferber ettiğini anlatan Yanarocak, BAE'nin de Suudi desteğiyle anlaşmaların öne çıkan yüzü olduğunu belirtti. Yanarocak tüm aktörlerle ilişki içindeki BAE için "Sanki altılı ganyana gitsek bugün BAE bütün atlara para yatırıyor. Bu tarz bir kafayla hiçbir şekilde kaybetmesi mümkün değil" dedi:'Emirlikler, Erdoğan hükümeti için oksijen oldu'BAE Veliaht Prensinin Türkiye'ye sadece ayak basmasıyla doları düşürdüğünü belirten Yanarocak, Emirliklerin Erdoğan yönetimi için 'oksijen olduğunu' söyledi. Yanarocak, daha düne kadar BAE'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulduğunu anımsatan Yanarocak, bunun büyük bir U dönüşü olduğunu ve İsrail'le ilişkiler açısından da işaret niteliği taşıdığı değerlendirmesinde bulundu:‘BAE karşısında büyük geri adım yüzünden İsrail'i eleştirerek tabanını konsolide etme çabası’Yanarocak, diğer yandan Türkiye'de 'casusluk' ithamıyla gözaltına alınan ve diplomatik girişimlerle kurtarılan turist çift olayında en üst düzeyde temas kurulması ile açılan diyalog yolunun Erdoğan'ın 'İsrail'e dur demeliyiz' söylemiyle yine kapandığı görüşünde. Erdoğan'ın bunu BAE karşısında atılan geri adımları telafi ve tabanını konsolide etmek için yaptığı değerlendirmesinde bulunan Yanarocak, diyalog kapısının bir süre sonra yine Türkiye tarafından atılacak adımla açılabileceğini söyledi:‘Emirlikler, Türk pazarına girip yatırım yapıyor; İsrail ile ise çift yönlü bir ilişkisi bulunuyor'Türkiye ile BAE arasında ağır suçlamaları, sokak isimlerinin değiştirilmesini ve suç dünyasının liderlerinden Sedat Peker'in Dubai'deki varlığını anımsatan Yanarocak, buna karşılık İsrail'in Emirlikler'le giderek derinleşen ilişkilerine dikkat çekti. Yanarocak, sadece BAE değil, Ürdün ile yeni iklim ve enerji anlaşmalarına dikkat çekerken, Ortadoğu'yu savaşlardan çıkarıp cazibe merkezine dönüştürecek projelerin öne çıkarıldığını belirtti. BAE'nin Türk pazarına yatırım yaparak girmesine karşılık İsrail ile çift yönlü bir ilişkisinin bulunduğunu anımsatan Yanarocak, "İsrail’in beyin gücüne Emirlikler parasını koyarak yatırım yapıyor" diye vurguladı:'Öyle bir para yatırırsınız ki, bu ülke size artık hışımla yaklaşamaz hale gelir'Katar'ın da oynadığı rollere işaret ederken, BAE'nin daha büyük potansiyeli olduğu görüşündeki Yanarocak, İran'ın nükleer dosyasında arabuluculuk rolü de görülebileceğini söyledi. Bin Zayed'in Türkiye yatırımına atıfla, "Öyle bir para yatırırsınız ki bu ülke size artık hışımla yaklaşamaz" diyen Yanarocak, "15 Temmuz'un mimarına diz çöktürdük gibi şeyler okuyorum. Tam tersine Türkiye'ye gelip ekonomik zaafından yararlanıp dış politikasını istedikleri şekilde sınırlandırır hale geldiler" vurgusu yaptı.

israil

birleşik arap emirlikleri (bae)

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2021

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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israil, türkiye, 15 temmuz darbe girişimi, ziyaret, yatırım, birleşik arap emirlikleri (bae), muhammed bin zayed al nahyan, hay eytan cohen yanarocak