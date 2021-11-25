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Emniyet Müdürlüğü: İstanbul'daki eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı
Emniyet Müdürlüğü: İstanbul'daki eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da dün akşam yapılan eylemlerde 70 kişi gözaltına alındığı belirtildi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T09:39+0300
2021-11-25T09:47+0300
türkiye
kadıköy
protesto
şişli
eylem
döviz
kur
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İki gün önce 13.46'yı aşarak rekor kıran doların yükselişinin ardından İstanbul'da başlayan 'kur' protestoları kapsamında dün gerçekleşen eylemlerde, 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Gösterilericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211123/istanbul-ve-ankarada-dolar-protestolari--1051078105.html
türkiye
kadıköy
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kadıköy, protesto, şişli, eylem, döviz, kur

Emniyet Müdürlüğü: İstanbul'daki eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı

09:39 25.11.2021 (güncellendi: 09:47 25.11.2021)
© DHA / İstanbul'da gösterilerde 70 gözaltı
İstanbul'da gösterilerde 70 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© DHA /
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İstanbul'da dün akşam yapılan eylemlerde 70 kişi gözaltına alındığı belirtildi.
İki gün önce 13.46'yı aşarak rekor kıran doların yükselişinin ardından İstanbul'da başlayan 'kur' protestoları kapsamında dün gerçekleşen eylemlerde, 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy, Şişli, Eyüpsultan, Bakırköy ve Beylikdüzü'nde izinsiz gösteriler düzenlendiği görülmüştür. Gösterilericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştur. Uyarılara aldırış etmeyerek görevlilerimize mukavemet eden 46 erkek 24 kadın toplamda 70 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan kişiler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.
tip - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
TÜRKİYE
İstanbul ve Ankara'da 'kur' protestoları
23 Kasım, 19:42
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