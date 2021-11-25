https://tr.sputniknews.com/20211125/epdk-baskani-yilmaz-kademeli-fiyat-tarifesi-icin-turkiye-ortalamasini-alacagiz-1051145817.html
EPDK Başkanı Yılmaz: Kademeli fiyat tarifesi için Türkiye ortalamasını alacağız
EPDK Başkanı Yılmaz: Kademeli fiyat tarifesi için Türkiye ortalamasını alacağız
Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik ve doğalgazda uygulanamaya başlayacak kademeli faturaya... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T15:38+0300
2021-11-25T15:38+0300
2021-11-25T15:45+0300
ekonomi
elektrik
doğalgaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
elektrikli otomobil
fatura
elektrikli araç
epdk
elektrik faturası
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte hazırlıkları süren kademeli tarife benzeri bir uygulamanın doğalgaz için de düşünüldüğünü açıklamasının ardından elektrik ve doğalgazda kademeli tarifenin nasıl olacağına ilişkin değerlendirme Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’dan geldi.Sputnik muhabirinin de aralarında olduğu bir grup gazeteciyle bir araya gelen Yılmaz kademeli tarifeye ilişkin “Maliyet çalışması yapacağız. Türkiye ortalamasını alacağız, tüketimi aşan maliyetini ödeyecek. Kademeli tarifenin hayata geçmesi de yılbaşını bulur. Ayrıca, şimdilik bir kademe ama bu ileride daha farklı olabilir. Öncelikle korumamız gereken bir meskenler” bilgisi verdi.‘Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarıyla ilgili çalışma yapıyoruz’EPDK’da araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yılmaz “Altyapıyla ilgili tüm çalışmalarımızı yaptık. Düğmeye bastığımızda düzenlemeler çok kısa sürede olacak. Bu düzenlemelerdeki hedefimiz Türkiye’nin her tarafında, herkesin erişebileceği istasyon yapısını geliştirmek. Bunun için gerekirse birtakım sübvansiyon ve mecburiyetler getireceğiz” dedi.Dünyanın önde gelen şirketlerinin elektrikli araçlarda kullanılan pil teknolojisiyle ilgili olarak Türkiye’de yatırım yapacağını belirten Yılmaz, “Türkiye, gelecekte iyi bir enerji üssü olacak diye düşünüyorum. 1-2 yıl içerisinde Türkiye’nin her tarafında erişilebilecek noktaya gelmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.‘Elektrikteki kurulu güç, ihtiyaca cevap verecek’Şarj istasyonlarının şebekeye ek yük getireceğine de dikkat çeken Yılmaz, “Onun için şebeke altyapımızda da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Elektrik üretimini artırmamız lazım, zaten artıyor. Önce ihtiyaç noktalarını belirleyeceğiz, kapasitelerine bakacağız. Hepsi aynı anda gelişecek. Elektrik kurulu gücümüz de bu ihtiyaca cevap verecek çünkü elektrikte gücümüz artıyor” ifadelerini kullandı.Şarj istasyonlarının istihdam oluşturacağını da dile getiren Yılmaz, “Böyle yeni bir sistem gelecek ve bu yeni sistem geldiğinde de şarj istasyonunun her bir parçası için sanayi kurulacak. Sanayide de istihdam oluşacak” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211114/ulastirma-ve-altyapi-bakani-karaismailoglu-ilk-milli-ve-elektrikli-tren-kisa-sure-sonra-raylarda-1050789694.html
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elektrik, doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, elektrikli otomobil, fatura, elektrikli araç, epdk, elektrik faturası
EPDK Başkanı Yılmaz: Kademeli fiyat tarifesi için Türkiye ortalamasını alacağız
15:38 25.11.2021 (güncellendi: 15:45 25.11.2021)
Özel
Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik ve doğalgazda uygulanamaya başlayacak kademeli faturaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, kademeli tarifeyi ülke ortalamasına göre belirleyeceklerini ifade etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, elektrikte hazırlıkları süren kademeli tarife benzeri bir uygulamanın doğalgaz için de düşünüldüğünü açıklamasının ardından elektrik ve doğalgazda
kademeli tarifenin nasıl olacağına ilişkin değerlendirme Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’dan geldi.
Sputnik
muhabirinin de aralarında olduğu bir grup gazeteciyle bir araya gelen Yılmaz kademeli tarifeye
ilişkin “Maliyet çalışması yapacağız. Türkiye ortalamasını alacağız, tüketimi aşan maliyetini ödeyecek. Kademeli tarifenin hayata geçmesi de yılbaşını bulur. Ayrıca, şimdilik bir kademe ama bu ileride daha farklı olabilir. Öncelikle korumamız gereken bir meskenler”
bilgisi verdi.
‘Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarıyla ilgili çalışma yapıyoruz’
EPDK’da araç şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Yılmaz “Altyapıyla ilgili tüm çalışmalarımızı yaptık. Düğmeye bastığımızda düzenlemeler çok kısa sürede olacak. Bu düzenlemelerdeki hedefimiz Türkiye’nin her tarafında, herkesin erişebileceği istasyon yapısını geliştirmek. Bunun için gerekirse birtakım sübvansiyon ve mecburiyetler getireceğiz” dedi.
Dünyanın önde gelen şirketlerinin elektrikli araçlarda
kullanılan pil teknolojisiyle ilgili olarak Türkiye’de yatırım yapacağını belirten Yılmaz, “Türkiye, gelecekte iyi bir enerji üssü olacak diye düşünüyorum. 1-2 yıl içerisinde Türkiye’nin her tarafında erişilebilecek noktaya gelmeyi hedefliyoruz”
diye konuştu.
‘Elektrikteki kurulu güç, ihtiyaca cevap verecek’
Şarj istasyonlarının şebekeye ek yük getireceğine de dikkat çeken Yılmaz, “Onun için şebeke altyapımızda da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Elektrik üretimini artırmamız lazım, zaten artıyor. Önce ihtiyaç noktalarını belirleyeceğiz, kapasitelerine bakacağız. Hepsi aynı anda gelişecek. Elektrik kurulu gücümüz de bu ihtiyaca cevap verecek çünkü elektrikte gücümüz artıyor” ifadelerini kullandı.
Şarj istasyonlarının istihdam oluşturacağını da dile getiren Yılmaz, “Böyle yeni bir sistem gelecek ve bu yeni sistem geldiğinde de şarj istasyonunun her bir parçası için sanayi kurulacak. Sanayide de istihdam oluşacak” dedi.