Erbakan, İYİ Parti liderliğinde ittifak önerdi: 'Millet bizi mevcut hiçbir ittifaka yakıştırmıyor'

"Türkiye’de 24 saat bile uzun bir zaman. Onun için de kesinlikle ittifak yapmayacağız, bu bizim kırmızı çizgimiz şu anda doğru olmaz. Dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi olur. Onunla ilgili bir 3’üncü ittifak önerisini biz televizyonlarda da basın toplantılarımızda da ifade etmiştik. Seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir ittifak çatısı altında bir araya gelmesi. İyi Parti bunun başını çekebilir çünkü oy oranı bakımından yüksek bir oy oranı, Meclis'te grubu var. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi. Böyle bir üçüncü ittifak olması halinde bir sinerji oluşabileceğini ifade etmiştik.”