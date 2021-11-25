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Erbakan, İYİ Parti liderliğinde ittifak önerdi: 'Millet bizi mevcut hiçbir ittifaka yakıştırmıyor'
© DHAYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
© DHA
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ”Sağ partilerden oluşan 3’üncü bir ittifaka destek verebiliriz” dedi. Erbakan, ittifakta İyi Parti’nin başı çekebileceğini belirtti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Erbakan, bazı muhalefet partileri arasında tartışılan 3'üncü ittifaka yönelik konuştu. İttifak konusunda aceleci olmadıklarını belirten Erbakan, seçmenin kendilerine her iki ittifaka da yakıştırmadığını söyledi.
Sağ partilerden oluşan 3'üncü bir ittifaka destek verebileceklerini sözlerine ekleyen Erbakan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Sağ partilerden oluşan 3’üncü bir ittifaka destek verebiliriz. Herhalde millet, seçmen bizi hiçbir ittifaka yakıştıramıyor. Öyle olunca biz de kendimiz sanki girsek daha avantajlı, etkili olacak gibi düşünüyoruz. Gerçi tabii her siyasi partinin gönlünde yatan odur. Kendi gücüyle, kendi ismiyle. Eğer biz kendimiz girip de kendimiz parti olarak bir başkan adayı çıkaracak olursak o zaman bunun tabii partinin genel başkanı olması son derece doğal."
'İyi Parti başı çekebilir'
"Türkiye’de 24 saat bile uzun bir zaman. Onun için de kesinlikle ittifak yapmayacağız, bu bizim kırmızı çizgimiz şu anda doğru olmaz. Dereyi görmeden paçaları sıvamak gibi olur. Onunla ilgili bir 3’üncü ittifak önerisini biz televizyonlarda da basın toplantılarımızda da ifade etmiştik. Seçmenin sağ partiler olarak nitelendirdiği partilerin bir ittifak çatısı altında bir araya gelmesi. İyi Parti bunun başını çekebilir çünkü oy oranı bakımından yüksek bir oy oranı, Meclis'te grubu var. Demokrat Parti, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi. Böyle bir üçüncü ittifak olması halinde bir sinerji oluşabileceğini ifade etmiştik.”