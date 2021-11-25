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Erdoğan: Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor
Erdoğan: Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:50+0300
2021-11-25T14:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
eğitim
fetö/pdy
fetö
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
cumhurbaşkanı
türkiye maarif vakfı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, vakfın Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi, dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimağlara aktardığını, böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunduğunu dile getirdi.Vakfın kuruluşundan itibaren bu misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Vakıf okulları bulundukları ülkelerde büyük takdir topluyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların eğitim öğretim hizmetlerini teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de kesintisiz bir şekilde devam ettirdiğini vurguladı.Kritik bir süreçte sergilediği, bu kararlı tutumuyla vakfın eğitim misyonundaki kalitesini de ortaya koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211027/cumhurbaskani-erdogan-cad-gecis-donemi-devlet-baskani-itno-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1050240064.html
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recep tayyip erdoğan, eğitim, fetö/pdy, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), cumhurbaşkanı, türkiye maarif vakfı

Erdoğan: Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor

14:50 25.11.2021 (güncellendi: 14:51 25.11.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.
Erdoğan, vakfın Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi, dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimağlara aktardığını, böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunduğunu dile getirdi.
Vakfın kuruluşundan itibaren bu misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün vakfımız, 6 farklı kıtanın 47 ülkesinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet veriyor. Dünyanın en sıkıntılı, en zorlu coğrafyalarında Türkiye Maarif Vakfı mensupları, büyük bir özveriyle samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor. Maarif okullarımız, yerel müfredatın yanı sıra uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın dönüşüm ve kalkınmasında, dostluğun gelişmesinde pay sahibidir. Türkiye, bu çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler'in 2030 Vizyon Belgesi'nde ilan edilen, sürdürülebilir kalkınma için kaliteli eğitim hedeflerine de katkı sunmaktadır."

'Vakıf okulları bulundukları ülkelerde büyük takdir topluyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların eğitim öğretim hizmetlerini teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de kesintisiz bir şekilde devam ettirdiğini vurguladı.
Kritik bir süreçte sergilediği, bu kararlı tutumuyla vakfın eğitim misyonundaki kalitesini de ortaya koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vakıf okullarının eğitim kalitelerinin yanı sıra özverili kadrosuyla da bulundukları ülkelerde büyük takdir topladığını görüyoruz. Gerek ülkemizde ağırladığımız devlet ve hükümet başkanları gerekse yurt dışı ziyaretlerinde muhataplarımız, vakfımızın mevcudiyetinden duydukları memnuniyeti sık sık dile getiriyorlar. Biz de bu başarıyla gurur duyuyor, ülkemiz ve milletimiz adına iftihar ediyoruz. Sizlerden büyük bir devletin ve büyük bir milletin mensupları olduğunuzun bilinciyle temponuzu daha da artırmanızı bekliyoruz. Şüphesiz bunun yolu da çalışmaktan, eğitimdeki yenilikleri takip etmekten, yerelden kopmadan evrenseli kucaklamaktan geçiyor. Küresel alanda rekabet ederken, yerel ihtiyaçları ve yerel değerlere de saygı duyacak bir anlayışı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Mazisinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak, insanı ve fıtratı merkezine alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine, Türkiye Maarif Vakfı'nın öncülük edeceğine inanıyorum."

Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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