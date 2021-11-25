https://tr.sputniknews.com/20211125/erdogan-turkiye-maarif-vakfi-egitimde-firsat-esitliginin-temininde-onemli-rol-oynuyor-1051144126.html

Erdoğan: Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor

Erdoğan: Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T14:50+0300

2021-11-25T14:50+0300

2021-11-25T14:51+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

eğitim

fetö/pdy

fetö

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

cumhurbaşkanı

türkiye maarif vakfı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da, Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, vakfın Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği birikimi, dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimağlara aktardığını, böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunduğunu dile getirdi.Vakfın kuruluşundan itibaren bu misyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Vakıf okulları bulundukları ülkelerde büyük takdir topluyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'na bağlı okulların eğitim öğretim hizmetlerini teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de kesintisiz bir şekilde devam ettirdiğini vurguladı.Kritik bir süreçte sergilediği, bu kararlı tutumuyla vakfın eğitim misyonundaki kalitesini de ortaya koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20211027/cumhurbaskani-erdogan-cad-gecis-donemi-devlet-baskani-itno-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1050240064.html

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recep tayyip erdoğan, eğitim, fetö/pdy, fetö, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), cumhurbaşkanı, türkiye maarif vakfı