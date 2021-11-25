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Ermenistan Parlamento Başkanı: Bayraktar’lar ile nasıl savaşacağımızı bilemedik
Ermenistan Parlamento Başkanı: Bayraktar’lar ile nasıl savaşacağımızı bilemedik
Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan ordusunun havadaki üstünlüğünün, özellikle de Bayraktar insansız hava araçlarına sahip olmasının, 2020... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T18:09+0300
2021-11-25T18:09+0300
savunma
ermenistan
azerbaycan
iha
bayraktar
dağlık karabağ krizi
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Ermenistan Parlamentosu Basın Servisi’nin açıklamasına göre Simonyan bugün Rus gazetecilerle görüştü.Simonyan, “İnsan sayısıyla sorunumuz yoktu. Elimizdeki teçhizatın vuramadığı Bayraktar’lar ile nasıl savaşacağımızla ilgili bir sorunumuz vardı. Bakü’nün kontrolüne geçen bölgelerden yaklaşık 25 bin askerimizi çıkarttık. Elimizde insanlar olmadığı için mi savaşı kaybettiğimizi düşünüyorsunuz? Yoksa 2020’de savaşları insanların kazandığını mı düşünüyorsunuz?” ifadesini kullandı.Karabağ’da, 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında yeni savaş meydana gelmişti. 44 dün süren savaşta Azerbaycan ordusu Cebrail, Fuzuli, Zengelan ve Kubatlı bölgelerinin yanı sıra Ağdere ve Hocavent bölgelerinin bazı kasaba ve köylerini yaklaşık 30 yıl süren işgalin ardından kurtarmayı başarmıştı. Çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmaya göre Ermenistan, kontrolünde kalan Ağdam, Kelbecer ve Laçin ilçelerini Azerbaycan’a iade etmiş, temas hattı boyunca ve Laçın koridorunda Rusya barış gücü askerleri konuşlandırılmıştı.
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ermenistan, azerbaycan, iha, bayraktar, dağlık karabağ krizi

Ermenistan Parlamento Başkanı: Bayraktar’lar ile nasıl savaşacağımızı bilemedik

18:09 25.11.2021
© AABayraktar AKINCI TİHA
Bayraktar AKINCI TİHA - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA
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Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan ordusunun havadaki üstünlüğünün, özellikle de Bayraktar insansız hava araçlarına sahip olmasının, 2020 Karabağ savaşının sonunu belirleyen başlıca faktör olduğunu savundu.
Ermenistan Parlamentosu Basın Servisi’nin açıklamasına göre Simonyan bugün Rus gazetecilerle görüştü.
Simonyan, “İnsan sayısıyla sorunumuz yoktu. Elimizdeki teçhizatın vuramadığı Bayraktar’lar ile nasıl savaşacağımızla ilgili bir sorunumuz vardı. Bakü’nün kontrolüne geçen bölgelerden yaklaşık 25 bin askerimizi çıkarttık. Elimizde insanlar olmadığı için mi savaşı kaybettiğimizi düşünüyorsunuz? Yoksa 2020’de savaşları insanların kazandığını mı düşünüyorsunuz?” ifadesini kullandı.
Karabağ’da, 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında yeni savaş meydana gelmişti. 44 dün süren savaşta Azerbaycan ordusu Cebrail, Fuzuli, Zengelan ve Kubatlı bölgelerinin yanı sıra Ağdere ve Hocavent bölgelerinin bazı kasaba ve köylerini yaklaşık 30 yıl süren işgalin ardından kurtarmayı başarmıştı. Çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,


Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmaya göre Ermenistan, kontrolünde kalan Ağdam, Kelbecer ve Laçin ilçelerini Azerbaycan’a iade etmiş, temas hattı boyunca ve Laçın koridorunda Rusya barış gücü askerleri konuşlandırılmıştı.
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