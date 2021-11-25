https://tr.sputniknews.com/20211125/ermenistan-parlamento-baskani-bayraktarlar-ile-nasil-savasacagimizi-bilemedik-1051152760.html

Ermenistan Parlamento Başkanı: Bayraktar’lar ile nasıl savaşacağımızı bilemedik

Ermenistan Parlamento Başkanı: Bayraktar’lar ile nasıl savaşacağımızı bilemedik

Ermenistan Parlamento Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan ordusunun havadaki üstünlüğünün, özellikle de Bayraktar insansız hava araçlarına sahip olmasının, 2020... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T18:09+0300

2021-11-25T18:09+0300

2021-11-25T18:09+0300

savunma

ermenistan

azerbaycan

iha

bayraktar

dağlık karabağ krizi

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Ermenistan Parlamentosu Basın Servisi’nin açıklamasına göre Simonyan bugün Rus gazetecilerle görüştü.Simonyan, “İnsan sayısıyla sorunumuz yoktu. Elimizdeki teçhizatın vuramadığı Bayraktar’lar ile nasıl savaşacağımızla ilgili bir sorunumuz vardı. Bakü’nün kontrolüne geçen bölgelerden yaklaşık 25 bin askerimizi çıkarttık. Elimizde insanlar olmadığı için mi savaşı kaybettiğimizi düşünüyorsunuz? Yoksa 2020’de savaşları insanların kazandığını mı düşünüyorsunuz?” ifadesini kullandı.Karabağ’da, 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan orduları arasında yeni savaş meydana gelmişti. 44 dün süren savaşta Azerbaycan ordusu Cebrail, Fuzuli, Zengelan ve Kubatlı bölgelerinin yanı sıra Ağdere ve Hocavent bölgelerinin bazı kasaba ve köylerini yaklaşık 30 yıl süren işgalin ardından kurtarmayı başarmıştı. Çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayla sona ermişti. Anlaşmaya göre Ermenistan, kontrolünde kalan Ağdam, Kelbecer ve Laçin ilçelerini Azerbaycan’a iade etmiş, temas hattı boyunca ve Laçın koridorunda Rusya barış gücü askerleri konuşlandırılmıştı.

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ermenistan, azerbaycan, iha, bayraktar, dağlık karabağ krizi