https://tr.sputniknews.com/20211125/fransada-maske-zorunlulugu-geri-geldi-1051147289.html
Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi: Destekleyici doz, kamusal alanlara giriş için zorunlu olacak
Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi: Destekleyici doz, kamusal alanlara giriş için zorunlu olacak
Koronavirüs salgınının yeni dalgasının etkiyle günlük vaka sayılarının arttığı Fransa'da kapalı mekanlarda ve çeşitli alanlarda yeniden maske zorunluluğu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T15:54+0300
2021-11-25T15:54+0300
2021-11-25T16:25+0300
koronavirüs
fransa
maske
koronavirüs
olivier veran
koronavirüs aşısı
maske zorunluluğu
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yeni dalgasını kontrol altına alabilmek için kapalı alanlarda maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirildiğini açıkladı.Veran ayrıca, bu haftasonundan itibaren destekleyici doz koronavirüs aşılarının yetişkinler için kullanıma hazır olacağını bildirdi. İkinci aşı ile destekleyici doz arasındaki sürenin 6 aydan 5 aya düşürüldüğünü açıklayan Veran, ülkedeki 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşların restoran, bar, spor salonu ve diğer kamusal alanlara girebilmek için Ocak 2020'den itibaren destekleyici doz aşısının da yapıldığını kanıtlamak zorunda olacağını duyurdu.Ülkede halihazırda 25 milyon doz aşının bulunduğunu kaydeden Fransız bakan, mevcut aşı stoklarının tüm yetişkinleri kapsayacak olan destekleyici doz uygulamasına yeterli olduğunu belirtti. Fransa'da şu anda yalnızca sağlık 65 yaş ve üzerine destekleyici doz koronavirüs aşısı yapılıyor.Her 11 günde bir yeni vaka sayısının ikiye katlandığı Fransa'da yetkililer, söz konusu koşullara rağmen karantina gibi kısıtlamalara dönülmesine ihtiyaç duyulmadığını söylüyor. "Kaderimiz halen bizim elimizde" diyen Veran, halka tedbirli davranma ve sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısında bulundu.Çarşamba günü ikinci kez üst üste 30 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklanan ülkede güncel koronavirüs verileri, Nisan ayı sonundan bu yana en yüksek sayılara ulaşmış durumda.
https://tr.sputniknews.com/20211124/fransada-gunluk-kovid-19-vaka-sayisinda-rekor-seviye-1051086282.html
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fransa, maske, koronavirüs, olivier veran, koronavirüs aşısı, maske zorunluluğu
Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi: Destekleyici doz, kamusal alanlara giriş için zorunlu olacak
15:54 25.11.2021 (güncellendi: 16:25 25.11.2021)
Koronavirüs salgınının yeni dalgasının etkiyle günlük vaka sayılarının arttığı Fransa'da kapalı mekanlarda ve çeşitli alanlarda yeniden maske zorunluluğu getirildi.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının yeni dalgasını kontrol altına alabilmek için kapalı alanlarda maske kullanımının yeniden zorunlu hale getirildiğini açıkladı.
Veran ayrıca, bu haftasonundan itibaren destekleyici doz koronavirüs aşılarının yetişkinler için kullanıma hazır olacağını bildirdi.
İkinci aşı ile destekleyici doz arasındaki sürenin 6 aydan 5 aya düşürüldüğünü açıklayan Veran, ülkedeki 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşların restoran, bar, spor salonu ve diğer kamusal alanlara girebilmek için Ocak 2020'den itibaren destekleyici doz aşısının da yapıldığını kanıtlamak zorunda olacağını duyurdu.
Ülkede halihazırda 25 milyon doz aşının bulunduğunu kaydeden Fransız bakan, mevcut aşı stoklarının tüm yetişkinleri kapsayacak olan destekleyici doz uygulamasına yeterli olduğunu belirtti. Fransa'da şu anda yalnızca sağlık 65 yaş ve üzerine destekleyici doz koronavirüs aşısı yapılıyor.
Her 11 günde bir yeni vaka sayısının ikiye katlandığı Fransa'da yetkililer, söz konusu koşullara rağmen karantina gibi kısıtlamalara dönülmesine ihtiyaç duyulmadığını söylüyor.
"Kaderimiz halen bizim elimizde" diyen Veran, halka tedbirli davranma ve sosyal mesafe kurallarına uyma çağrısında bulundu.
Çarşamba günü ikinci kez üst üste 30 bin yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklanan ülkede güncel koronavirüs verileri, Nisan ayı sonundan bu yana en yüksek sayılara ulaşmış durumda.