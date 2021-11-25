Futbol organizatörü Mutlu: Maradona'nın sağlığı el verseydi Adana Demirspor'u çalıştırabilirdi

Büyük kulüplerimizden biri için Slovakya’ya kamp yeri bakmaya gittiğimde tuhaf bir numaradan arandım. Çok ünlü bir hocalarının olduğunu ve kendilerine yardımcı olup olamayacağımı sordular. Başta hocalarının adını söylemek istemediler, 10 dakika sonra "Hocamız Diego Armando Maradona" dediler. Bende bir sessizlik oluştu. 'Hayal mi kuruyorum, biri dalga mı geçiyor' dedim. Şiir gibi geldi bana. Bu işi yapmak için her şeyi yapacağımı söyledim. Sonra Hollanda'ya geldiler. Maradona’nın kampını düzenlemek benim için gururdu. Büyük kulüplerimizden biri için Slovakya’ya kamp yeri bakmaya gittiğimde tuhaf bir numaradan arandım. Çok ünlü bir hocalarının olduğunu ve kendilerine yardımcı olup olamayacağımı sordular. Başta hocalarının adını söylemek istemediler, 10 dakika sonra "Hocamız Diego Armando Maradona" dediler. Bende bir sessizlik oluştu. 'Hayal mi kuruyorum, biri dalga mı geçiyor' dedim. Şiir gibi geldi bana. Bu işi yapmak için her şeyi yapacağımı söyledim. Sonra Hollanda'ya geldiler. Maradona’nın kampını düzenlemek benim için gururdu.

Hollanda’da kaldığı süreç ve anlaşmalarla Diego ile samimiyetimiz arttı. Diego’ya "Seni bir gün Türkiye’de görmek isterim" dedim. O da "Çok mutlu olurum, bir kez Sevilla ile geldim, çok da sevdim. İstanbul müthiş bir şehirdi. Türkiye gibi bir futbol ülkesinde çalışmayı, özellikle İstanbul olursa çok isterim" dedi. Hollanda’da kaldığı süreç ve anlaşmalarla Diego ile samimiyetimiz arttı. Diego’ya "Seni bir gün Türkiye’de görmek isterim" dedim. O da "Çok mutlu olurum, bir kez Sevilla ile geldim, çok da sevdim. İstanbul müthiş bir şehirdi. Türkiye gibi bir futbol ülkesinde çalışmayı, özellikle İstanbul olursa çok isterim" dedi.