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Futbol organizatörü Mutlu: Maradona'nın sağlığı el verseydi Adana Demirspor'u çalıştırabilirdi
Futbol organizatörü Mutlu: Maradona'nın sağlığı el verseydi Adana Demirspor'u çalıştırabilirdi
Futbol organizatörü Mutlu, ölümünün 1. yıldönümünde anılan futbol efsanesi Maradona ile bir anısını anlattı, Maradona'nın sağlığı elvermiş olsa Türkiye'de... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
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spor
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diego maradona
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Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından 1 yıl geride kalırken, Arjantinli yıldız profesyonel kariyerinin yanı sıra özel hayatında da birçok kişinin hatıralarında yer alıyor. Maradona'nın teknik direktörlüğünü yaptığı takımlardan Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Fujairah'ın Hollanda kampını düzenleyen organizatör Atalay Mutlu, büyük hayranlık duyduğu efsane futbolcuyla geçirdiği 1 ayı anlattı:
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hollanda, bae, diego maradona, adana demirspor

Futbol organizatörü Mutlu: Maradona'nın sağlığı el verseydi Adana Demirspor'u çalıştırabilirdi

11:34 25.11.2021 (güncellendi: 11:43 25.11.2021)
© REUTERS / ALEJANDRO PAGNIDiego Maradona
Diego Maradona - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / ALEJANDRO PAGNI
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Futbol organizatörü Mutlu, ölümünün 1. yıldönümünde anılan futbol efsanesi Maradona ile bir anısını anlattı, Maradona'nın sağlığı elvermiş olsa Türkiye'de teknik direktörlük yapmaya sıcak baktığını söyledi.
Futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından 1 yıl geride kalırken, Arjantinli yıldız profesyonel kariyerinin yanı sıra özel hayatında da birçok kişinin hatıralarında yer alıyor.
Maradona'nın teknik direktörlüğünü yaptığı takımlardan Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekibi Al-Fujairah'ın Hollanda kampını düzenleyen organizatör Atalay Mutlu, büyük hayranlık duyduğu efsane futbolcuyla geçirdiği 1 ayı anlattı:
Büyük kulüplerimizden biri için Slovakya’ya kamp yeri bakmaya gittiğimde tuhaf bir numaradan arandım. Çok ünlü bir hocalarının olduğunu ve kendilerine yardımcı olup olamayacağımı sordular. Başta hocalarının adını söylemek istemediler, 10 dakika sonra "Hocamız Diego Armando Maradona" dediler. Bende bir sessizlik oluştu. 'Hayal mi kuruyorum, biri dalga mı geçiyor' dedim. Şiir gibi geldi bana. Bu işi yapmak için her şeyi yapacağımı söyledim. Sonra Hollanda'ya geldiler. Maradona’nın kampını düzenlemek benim için gururdu.
Hollanda’da kaldığı süreç ve anlaşmalarla Diego ile samimiyetimiz arttı. Diego’ya "Seni bir gün Türkiye’de görmek isterim" dedim. O da "Çok mutlu olurum, bir kez Sevilla ile geldim, çok da sevdim. İstanbul müthiş bir şehirdi. Türkiye gibi bir futbol ülkesinde çalışmayı, özellikle İstanbul olursa çok isterim" dedi.
O günlerde Türkiye'den çok sevdiğim bir ağabeyim aradı, "Adana Demirspor'un Süper Lig'e çıkma ihtimali var, Maradona oraya çok iyi uyum sağlar, görüşebilir misin?" dedi. Yardımcısını aradım, bir gün sonra Diego hatta diyerek beni telekonferansa aldı. Maradona, "Çok isterim gelmeyi, çok sevinirim ama şu an sağlık durumum iyi değil. Zor yürüyorum, rahatsızım. Beni düşündüğün için teşekkür ederim. Sağlık durumum iyi olursa Türkiye'de çalışmayı çok istiyorum" dedi. Bu konuşmamız ölümünden 4 ay önceydi. En son da o zaman konuştuk.
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