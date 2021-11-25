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Galatasaray, Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
Galatasaray, Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında evinde Fransa temsilcisi Marsilya'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-2 galip ayrıldı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T22:42+0300
2021-11-25T22:42+0300
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galatasaray, marsilya
Galatasaray, Marsilya'yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
22:42 25.11.2021 (güncellendi: 22:55 25.11.2021)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında evinde Fransa temsilcisi Marsilya'yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-2 galip ayrıldı.