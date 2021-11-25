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Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik M koronavirüs aşısının herhangi bir yan etkisi tespit edilmedi
Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik M koronavirüs aşısının herhangi bir yan etkisi tespit edilmedi
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T16:44+0300
2021-11-25T16:52+0300
koronavirüs
rusya
koronavirüs
koronavirüs aşısı
gamaleya araştırma merkezi
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Koronavirüsle mücadele kapsamında 12-17 yaş grubundaki çocukların yeniden aşılanması şemasının biraz daha incelenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Gintsburg, büyük olasılıkla yetişkinlerde olduğu şekliyle uygulanacağına vurgu yaparak, “Bunu incelemek gerekecek, şimdi aşılanmaları ve sonra ne sıklıkta yeniden aşılanacaklarına bakılması gerekiyor. Görünüşe göre, yetişkinlerde olduğundan pek farklı olmayacak” diye konuştu. 'Nazal aşı, diğer aşılara yönelik ihtiyacı kaldırmayacak, enfeksiyona karşı korunmada ek bir bariyer olacak'Gintsburg nazal sprey aşının diğer aşılara olan ihtiyacı ortadan kaldırmayacağını, enfeksiyona karşı korunmada ek bir bariyer olacağını kaydederek, “Şu ana kadar burun aşısında hiçbir yan etki görmedik. Etkinliğinin test edilmesi gerekecek” dedi.“Nazal aşının alerjisi olanlar için tehlikeli olup olmayacağı” sorusunu Gintsburg, “Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi, sadece hastalığın şiddetli evresinde alınmamalı. Eğer böyle bir durum yoksa, rahatlıkla kullanılabilir” şeklinde yanıtladı.Daha önce, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının tescil edildiğini duyurmuştu.Rusya Sağlık Bakanlığı, ekim ayında Gamaleya Araştırma Merkezi’ne burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısının klinik denemelerinin ikinci aşamasını yürütme izni vermişti.Rusya’da 70 milyon Sputnik V ile 15 milyon Sputnik Light aşısının dolaşıma sokulduGintsburg ayrıca, Rusya’da şu ana kadar 70 milyon Sputnik V ile 15 milyon Sputnik Light aşısının dolaşıma sokulduğunu ifade etti.Gintsburg, “Rusya’da 70 milyon Sputnik V ile 15 milyon Sputnik Light aşısı dolaşıma sokuldu” dedi.Rusya’da son 24 saat içinde 33 bin 796 yeni koronavirüs vakası Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 33 bin 796 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (33 bin 996) yüzde 0.59 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 468 bin 189’a ulaştı.Son 24 saat içinde bin 238 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 269 bin 57’ye ulaştığı kaydedildi.Gün içinde 38 bin 450 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 128 bin 144 oldu.Başkent Moskova (3 bin 349) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (bin 538) ikinci, Moskova Bölgesi (bin 483) üçüncü sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/sputnik-m-asisi-gonullulerin-yuzde-932sinde-hucresel-bagisiklik-sagladi---1051132255.html
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rusya, koronavirüs, koronavirüs aşısı, gamaleya araştırma merkezi, sputnik m

Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik M koronavirüs aşısının herhangi bir yan etkisi tespit edilmedi

16:44 25.11.2021 (güncellendi: 16:52 25.11.2021)
© Sputnik / AFK Sistema / Fotoğraf bankasına girRusya'da geliştirilen ilk koronavirüs aşısının üretimi
Rusya'da geliştirilen ilk koronavirüs aşısının üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının herhangi bir yan etkisinin tespit edilmediğini belirtti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 12-17 yaş grubundaki çocukların yeniden aşılanması şemasının biraz daha incelenmeye ihtiyacı olduğunu belirten Gintsburg, büyük olasılıkla yetişkinlerde olduğu şekliyle uygulanacağına vurgu yaparak, “Bunu incelemek gerekecek, şimdi aşılanmaları ve sonra ne sıklıkta yeniden aşılanacaklarına bakılması gerekiyor. Görünüşe göre, yetişkinlerde olduğundan pek farklı olmayacak” diye konuştu.

'Nazal aşı, diğer aşılara yönelik ihtiyacı kaldırmayacak, enfeksiyona karşı korunmada ek bir bariyer olacak'

Gintsburg nazal sprey aşının diğer aşılara olan ihtiyacı ortadan kaldırmayacağını, enfeksiyona karşı korunmada ek bir bariyer olacağını kaydederek, “Şu ana kadar burun aşısında hiçbir yan etki görmedik. Etkinliğinin test edilmesi gerekecek” dedi.
“Nazal aşının alerjisi olanlar için tehlikeli olup olmayacağı” sorusunu Gintsburg, “Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi, sadece hastalığın şiddetli evresinde alınmamalı. Eğer böyle bir durum yoksa, rahatlıkla kullanılabilir” şeklinde yanıtladı.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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Daha önce, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, 12-17 yaş grubundaki çocuklarda uygulanmak üzere geliştirilen Sputnik M koronavirüs aşısının tescil edildiğini duyurmuştu.
Rusya Sağlık Bakanlığı, ekim ayında Gamaleya Araştırma Merkezi’ne burun spreyi şeklindeki koronavirüs aşısının klinik denemelerinin ikinci aşamasını yürütme izni vermişti.

Rusya’da 70 milyon Sputnik V ile 15 milyon Sputnik Light aşısının dolaşıma sokuldu

Gintsburg ayrıca, Rusya’da şu ana kadar 70 milyon Sputnik V ile 15 milyon Sputnik Light aşısının dolaşıma sokulduğunu ifade etti.
Gintsburg, “Rusya’da 70 milyon Sputnik V ile 15 milyon Sputnik Light aşısı dolaşıma sokuldu” dedi.

Rusya’da son 24 saat içinde 33 bin 796 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 33 bin 796 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (33 bin 996) yüzde 0.59 daha düşük olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 468 bin 189’a ulaştı.
Son 24 saat içinde bin 238 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 269 bin 57’ye ulaştığı kaydedildi.
Gün içinde 38 bin 450 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 128 bin 144 oldu.
Başkent Moskova (3 bin 349) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (bin 538) ikinci, Moskova Bölgesi (bin 483) üçüncü sırada yer aldı.
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