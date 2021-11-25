https://tr.sputniknews.com/20211125/gazeteci-pehlivan-veyis-ates-hakkindaki-iddialarla-ilgili-bir-sorusturma-baslatilmis-1051130374.html

Gazeteci Pehlivan: Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlatılmış

Gazeteci Pehlivan: Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlatılmış

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddialarıyla gündeme gelen... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T08:29+0300

2021-11-25T08:29+0300

2021-11-25T08:29+0300

türkiye

soruşturma

sezgin baran korkmaz

veyis ateş

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Pehlivan, bugünkü yazında, gazeteci Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz için arabuluculuk yaptığı iddialarını hatırlatarak "Hani Ateş hakkındaki iddialar için suç duyurusunda bulunacağını söylemişti ya, kendisini tanıyan gazetecilere 'suç duyurusunda bulundum' diyormuş." bilgisini paylaştı.Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger ile görüştüğünü söyleyen Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlattığını aktardı. Soruşturmanın resen mi yoksa Ateş'in başvurusuyla mı açıldığını bilmediğini söyleyen Pehlivan, "Öğrendiğime göre savcılık, avukat Dülger’den SBK ile Ateş’in telefon kayıtlarının orijinalini ve konuya dair ek bilgi istemiş" dedi. Pehlivan'ın aktardığına göre avukat Dülger ise kendisinde bir kayıt olmadığını, müvekkilinin Avusturya’da tutuklu olduğunu savcılığa iletmiş.

https://tr.sputniknews.com/20210922/baris-yarkadas-veyis-ates-beni-savciliga-sikayet-etmis-ifade-vermek-yine-bizim-payimiza-dustu-1049152640.html

https://tr.sputniknews.com/20210922/veyis-ates-ustume-bir-camur-atildi-ve-ben-bunu-temizleyecegim-1049140178.html

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soruşturma, sezgin baran korkmaz, veyis ateş