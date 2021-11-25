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https://tr.sputniknews.com/20211125/genco-erkal-cumhurbaskanina-hakaret-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikti-1051136479.html
Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı
Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı
Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T12:29+0300
2021-11-25T13:23+0300
türkiye
cumhurbaşkanına hakaret
genco erkal
duruşma
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Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması gerçekleşti. 85 yaşındaki Erkal, İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya avukatları ile gitti. Duruşmayı piyanist Fazıl Say, Ece Dağıstan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık da takip etti. Erkal, mahkeme salonuna alkışlarla girerken, hakim, 'duruşma salonunun küçük olması' ve Kovid-19 gerekçesiyle basın ve izleyicileri içeri almadı.'İsteniyor ki kimse ses çıkarmasın'Yargılamaya konu edilen tweetlerinde hakaret unsuru olmadığını söyleyen Erkal, “Ayder Yaylası ile ilgili paylaşımla başlayayım. Bu iktidarın doğa ile arası pek sağlıklı olmamıştır. İnşaat ve beton aşkı doğa sevgisinin önüne geçmiştir. Erdoğan’ın diploması ile ilgili yaptığım paylaşım. Bir kurul, diplomanın paylaşılması isteğini 'özel hayatın gizliliği' kapsamında değerlendi. Bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanımızın diploması tartışma konusu olmamıştı. Hepsi devlet arşivinde yerini aldı. Açık ve netti. Bu diplomayı görelim diyorum. Mizahi bir ifade var bu tweette. İroniktir. Ama neresi hakaret sayılabilir anlamıyorum doğrusu. Üçüncü tweetim ise çobanlıkla ilgili, ben çağdaş toplum özgür bireylerden oluşur, ben sürünün bir parçası olmayı reddediyorum. Ben Türk usulü başkanlık sistemini eleştiriyorum, sağlıklı olmadığını düşünüyorum, zaten politik ve ekonomik durum da bunu gösteriyor. Sonuç olarak, cumhurbaşkanı hakaret suçundan bu kadar insana dava açılmasını ifade özgürlüğü üzerine kurulan ciddi bir baskı olarak görüyorum. İsteniyor ki kimse ses çıkarmasın, herkes itaat etsin. İnsan hakları uyarınca bu suçun kaldırılması gerekir, takdir sizindir" ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın avukatı: Eleştiri sınırı aşılmıştırCumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, “Suça konu paylaşımlarda alenen hakaret vardır. Gerçek olgular üzerinden yapılmayan eleştirilerle sınırlar aşılmıştır. Müvekkilimin kişilik hakları zarar görmüştür. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.Mahkeme, esas hakkındaki savunmasını sunması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek davayı 11 Mart 2022 saat 09.30’a erteledi.Fazı Say: Tweetlerini bestelesek anlamlı şarkılar olurDuruşmanın ardından açıklama yapan Fazıl Say, "Genco Erkal'ın yazdıklarında hiç bir hakaret unsuru yok. Duyarlı eleştiriler. Hatta Genco’nun tweet’lerini bestelesek gayet anlamlı şarkılar olur. Davayı açanlar bile diline dolar ezberler" dedi. Ne olmuştu? Genco Erkal hakkında, bir kişinin ihbar e-postasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Ayder Yaylası’nın betonlaşmasına tepki gösteren bir tweeti ile Cumhurbaşkanı'nın diplomasını sorgulayan ve Başkanlık sistemini eleştiren 2016 yılına ait 2 adet sosyal medya paylaşımı sebebiyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. Genco Erkal’ın 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına karar verilmişti.
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cumhurbaşkanına hakaret, genco erkal, duruşma

Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

12:29 25.11.2021 (güncellendi: 13:23 25.11.2021)
© Fazıl Say / TwitterGenco Erkal - duruşma
Genco Erkal - duruşma - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Fazıl Say / Twitter
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Usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, esas hakkındaki savunmasını sunması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması gerçekleşti.
85 yaşındaki Erkal, İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya avukatları ile gitti. Duruşmayı piyanist Fazıl Say, Ece Dağıstan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık da takip etti.
Erkal, mahkeme salonuna alkışlarla girerken, hakim, 'duruşma salonunun küçük olması' ve Kovid-19 gerekçesiyle basın ve izleyicileri içeri almadı.

'İsteniyor ki kimse ses çıkarmasın'

Yargılamaya konu edilen tweetlerinde hakaret unsuru olmadığını söyleyen Erkal, “Ayder Yaylası ile ilgili paylaşımla başlayayım. Bu iktidarın doğa ile arası pek sağlıklı olmamıştır. İnşaat ve beton aşkı doğa sevgisinin önüne geçmiştir. Erdoğan’ın diploması ile ilgili yaptığım paylaşım. Bir kurul, diplomanın paylaşılması isteğini 'özel hayatın gizliliği' kapsamında değerlendi. Bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanımızın diploması tartışma konusu olmamıştı. Hepsi devlet arşivinde yerini aldı. Açık ve netti. Bu diplomayı görelim diyorum. Mizahi bir ifade var bu tweette. İroniktir. Ama neresi hakaret sayılabilir anlamıyorum doğrusu. Üçüncü tweetim ise çobanlıkla ilgili, ben çağdaş toplum özgür bireylerden oluşur, ben sürünün bir parçası olmayı reddediyorum. Ben Türk usulü başkanlık sistemini eleştiriyorum, sağlıklı olmadığını düşünüyorum, zaten politik ve ekonomik durum da bunu gösteriyor. Sonuç olarak, cumhurbaşkanı hakaret suçundan bu kadar insana dava açılmasını ifade özgürlüğü üzerine kurulan ciddi bir baskı olarak görüyorum. İsteniyor ki kimse ses çıkarmasın, herkes itaat etsin. İnsan hakları uyarınca bu suçun kaldırılması gerekir, takdir sizindir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın avukatı: Eleştiri sınırı aşılmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, “Suça konu paylaşımlarda alenen hakaret vardır. Gerçek olgular üzerinden yapılmayan eleştirilerle sınırlar aşılmıştır. Müvekkilimin kişilik hakları zarar görmüştür. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.
Mahkeme, esas hakkındaki savunmasını sunması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek davayı 11 Mart 2022 saat 09.30’a erteledi.

Fazı Say: Tweetlerini bestelesek anlamlı şarkılar olur

Duruşmanın ardından açıklama yapan Fazıl Say, "Genco Erkal'ın yazdıklarında hiç bir hakaret unsuru yok. Duyarlı eleştiriler. Hatta Genco’nun tweet’lerini bestelesek gayet anlamlı şarkılar olur. Davayı açanlar bile diline dolar ezberler" dedi.

Ne olmuştu?

Genco Erkal hakkında, bir kişinin ihbar e-postasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Ayder Yaylası’nın betonlaşmasına tepki gösteren bir tweeti ile Cumhurbaşkanı'nın diplomasını sorgulayan ve Başkanlık sistemini eleştiren 2016 yılına ait 2 adet sosyal medya paylaşımı sebebiyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla iddianame düzenlenmişti. Genco Erkal’ın 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına karar verilmişti.
Genco Erkal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2021
DÜNYA
Genco Erkal, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla ifade verdi
19 Nisan, 15:02
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