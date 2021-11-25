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https://tr.sputniknews.com/20211125/getir-uygulamasinda-erisim-sorunu--1051136685.html
Getir uygulamasında erişim sorunu
Getir uygulamasında erişim sorunu
Mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti veren Getir uygulamasına erişim sorunu yaşandı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T12:29+0300
2021-11-25T12:29+0300
2021-11-25T12:31+0300
türkiye
getir
yemek
sipariş
uygulama
internet
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Getir uygulamasına erişim sorunu yaşandı.Bazı kullanıcılar, mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti veren Getir uygulamasına erişmekte sıkıntı yaşadı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/yapi-kredi-bankasi-sistemlerinde-gecici-bir-sorun-oldugunu-bildirdi-1051070906.html
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getir, yemek, sipariş, uygulama, internet
Getir uygulamasında erişim sorunu 12:29 25.11.2021 (güncellendi: 12:31 25.11.2021)
Mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve market ürünleri için teslimat hizmeti veren Getir uygulamasına erişim sorunu yaşandı.
Getir uygulamasına erişim sorunu yaşandı.
Bazı kullanıcılar, mobil uygulaması aracılığıyla, restoran yemek teslimatları ve
market ürünleri için teslimat hizmeti veren Getir uygulamasına erişmekte sıkıntı yaşadı.