https://tr.sputniknews.com/20211125/google-calisanlarindan-sirket-yonetimine-manifesto-asi-zorunlulugunu-kaldirin-1051133567.html
Google çalışanlarından şirket yönetimine manifesto: Aşı zorunluluğunu kaldırın
Google çalışanlarından şirket yönetimine manifesto: Aşı zorunluluğunu kaldırın
ABD'deki 600 Google çalışanı, şirketin koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği aşı zorunluluğu politikasından dönülmesi için bir manifestoya imza attı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T11:03+0300
2021-11-25T11:03+0300
2021-11-25T11:05+0300
koronavirüs
abd
google
manifesto
koronavirüs
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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ABD merkezli teknoloji devinin ülkede bulunan merkezinde görev yapan 150 binden fazla Google çalışanı, işlerine devam etmek için aşı durumlarını şirkete bildirmek zorunda. Öte yandan, doğrudan yada dolaylı bir şekilde hükümet yetkilileriyle birlikte çalışan tüm Google çalışanlarının, ofis içerisinde çalışsa da çalışmasa da şirketin koronavirüs politikası kapsamında aşı olması gerekiyor. Söz konusu tedbirleri protesto eden 600 Google çalışanı bir manifestoya imza atarak, şirket yöneticilerinden mevcut tedbirlerin terk edilmesi ve 'tüm Google çalışanlarını kapsayan' bir koronavirüs politikasının oluşturulması çağrısında bulundu.Manifestoda, diğer Google çalışanları mevcut koronavirüs tedbirlerine 'prensip olarak karşı çıkmaya' çağrılırken, şirketin koronavirüs politikasının aşı olup olmama konusundaki kararlarını etkilemesine izin vermemeleri gerektiği savunuldu.Google, ABD'deki çalışanlarından 12 Kasım'a kadar aşı durumlarını gösteren belge teslim etmelerini ve 10 Ocak'tan itibaren haftanın üç günü ofiste çalışmalarını istemişti.Teknoloji devinde yaşanan aşı krizi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede 100'den fazla çalışanı olan tüm şirketlerin 4 Ocak 2022'ye kadar çalışanlarının aşı olmasını yada düzenli olarak koronavirüs testi yaptırmalarını zorunlu kılması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından geldi.
https://tr.sputniknews.com/20211106/bidenin-buyuk-sirketler-icin-asi-ya-da-test-sarti-karari-temyiz-mahkemesi-tarafindan-askiya-alindi-1050548395.html
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abd, google, manifesto, koronavirüs, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri
Google çalışanlarından şirket yönetimine manifesto: Aşı zorunluluğunu kaldırın
11:03 25.11.2021 (güncellendi: 11:05 25.11.2021)
ABD'deki 600 Google çalışanı, şirketin koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği aşı zorunluluğu politikasından dönülmesi için bir manifestoya imza attı.
ABD merkezli teknoloji devinin ülkede bulunan merkezinde görev yapan 150 binden fazla Google çalışanı, işlerine devam etmek için aşı durumlarını şirkete bildirmek zorunda. Öte yandan, doğrudan yada dolaylı bir şekilde hükümet yetkilileriyle birlikte çalışan tüm Google çalışanlarının, ofis içerisinde çalışsa da çalışmasa da şirketin koronavirüs politikası kapsamında aşı olması gerekiyor.
Söz konusu tedbirleri protesto eden 600 Google çalışanı bir manifestoya imza atarak, şirket yöneticilerinden mevcut tedbirlerin terk edilmesi ve 'tüm Google çalışanlarını kapsayan' bir koronavirüs politikasının oluşturulması çağrısında bulundu.
Manifestoda, diğer Google çalışanları mevcut koronavirüs tedbirlerine 'prensip olarak karşı çıkmaya' çağrılırken, şirketin koronavirüs politikasının aşı olup olmama konusundaki kararlarını etkilemesine izin vermemeleri gerektiği savunuldu.
Google, ABD'deki çalışanlarından 12 Kasım'a kadar aşı durumlarını gösteren belge teslim etmelerini ve 10 Ocak'tan itibaren haftanın üç günü ofiste çalışmalarını istemişti.
Teknoloji devinde yaşanan aşı krizi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede 100'den fazla çalışanı olan tüm şirketlerin 4 Ocak 2022'ye kadar çalışanlarının aşı olmasını yada düzenli olarak koronavirüs testi yaptırmalarını zorunlu kılması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından geldi.