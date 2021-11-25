https://tr.sputniknews.com/20211125/guney-kore-kopek-etini-yasaklamaya-hazirlaniyor-incelemeler-icin-gorev-grubu-kuruldu-1051135672.html
Güney Kore, köpek etini yasaklamaya hazırlanıyor: İncelemeler için görev grubu kuruldu
Güney Kore, köpek etini yasaklamaya hazırlanıyor: İncelemeler için görev grubu kuruldu
Güney Kore yönetimi, yüzyıllardır süregelen bir geleneği sonlandırma adına adım atarak, köpek eti tüketiminin yasaklanması için harekete geçti. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T12:01+0300
2021-11-25T12:01+0300
2021-11-25T12:07+0300
yaşam
güney kore
köpek eti
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Güney Kore'de Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere 7 bakanlığın yaptığı ortak açıklamayla, bünyesinde hükümet yetkililerinin, uzmanların ve ilgili kuruluşlardan kişilerin yer alacağı bir görev grubu kurulacağı açıklandı. Görev grubu, köpek eti tüketimine ilişkin toplumun görüşlerini inceleyerek, köpek çiftlikleri, restoranlar ve ilgili diğer tesisler hakkında bilgi toplayacak ve köpek eti tüketimini yasaklama konusundaki tavsiyelerini hükümete iletecek. Güney Kore'de müşterilerine köpek eti servis eden restoranlar, genç nesillerin ilgi göstermemesi ve evcil hayvanların popülaritesinin artması nedeniyle azalma eğilimi gösteriyor. Ancak yapılan yeni anketler, köpek eti tüketmeseler de, daha fazla kişinin köpek eti tüketiminin yasaklanmasına karşı çıktığını gösteriyor.Seul hükümetinin görev grubu kurma adımı ülkede bir ilk olma özelliği taşıyor, ancak kesin olarak köpek etinin yasaklanacağı anlamına gelmiyor. Hükümetin bu yöndeki politikasını etkilemek için hem hayvan hakları savunucularından, hem de köpek çiftliklerinden protestolar yükseliyor.Köpek çiftliği sahipleri görev grubunun kurulmasının çiftliklerin ve köpek eti satışı yapan restoranların kapatılması anlamına geleceğine tepki gösterirken, hayvan hakları savunucuları ise hükümetin bu konuda net bir duruş sergileyerek köpek etini yasaklamak yerine yalnızca görev grubu kurulmuş olmasını protesto ediyor.Köpek çiftliği sahipleri: İnsanlar istediklerini yeme hürriyetinden mahrum bırakılıyorKöpek çiftlikleri birliği Genel Başkanı Ju Yeong-bong, insanların istediklerini yeme hürriyetinden yoksun bırakılacağını ve çiftçilerin yaşam hakkının hükümet tarafından ihlal edildiğini ileri sürdü.Hayvan hakları savunucuları: Görev grubu kurulması, köpek etinin yasaklanması için kararlı bir adım değilKore Hayvan Koruma Derneği lideri Lee Won-bok ise hükümetin görev grubu açıklamasını 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirerek, söz konusu adımın köpek eti tüketiminin yasaklanması için kararlı bir adım olmadığını belirtti.Güney Kore'de her yıl 1 ila 1.5 milyon köpek, et tüketimi için öldürülüyor. Ülkede binlerce çiftçi, köpek eti tüketimi için ortalama 1 ila 2 milyon köpeği çiftliklerde besliyor.Halihazırda köpek eti, Güney Kore'de yasal sayılmamakla birlikte, açık bir şekilde yasaklı tüketim ürünleri arasında da yer almıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210927/guney-korede-kopek-eti-tuketimi-yasaklaniyor-1049280292.html
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güney kore, köpek eti
Güney Kore, köpek etini yasaklamaya hazırlanıyor: İncelemeler için görev grubu kuruldu
12:01 25.11.2021 (güncellendi: 12:07 25.11.2021)
Güney Kore yönetimi, yüzyıllardır süregelen bir geleneği sonlandırma adına adım atarak, köpek eti tüketiminin yasaklanması için harekete geçti.
Güney Kore'de Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere 7 bakanlığın yaptığı ortak açıklamayla, bünyesinde hükümet yetkililerinin, uzmanların ve ilgili kuruluşlardan kişilerin yer alacağı bir görev grubu kurulacağı açıklandı.
Görev grubu, köpek eti tüketimine ilişkin toplumun görüşlerini inceleyerek, köpek çiftlikleri, restoranlar ve ilgili diğer tesisler hakkında bilgi toplayacak ve köpek eti tüketimini yasaklama konusundaki tavsiyelerini hükümete iletecek.
Güney Kore'de müşterilerine köpek eti servis eden restoranlar, genç nesillerin ilgi göstermemesi ve evcil hayvanların popülaritesinin artması nedeniyle azalma eğilimi gösteriyor. Ancak yapılan yeni anketler, köpek eti tüketmeseler de, daha fazla kişinin köpek eti tüketiminin yasaklanmasına karşı çıktığını gösteriyor.
Seul hükümetinin görev grubu kurma adımı ülkede bir ilk olma özelliği taşıyor, ancak kesin olarak köpek etinin yasaklanacağı anlamına gelmiyor. Hükümetin bu yöndeki politikasını etkilemek için hem hayvan hakları savunucularından, hem de köpek çiftliklerinden protestolar yükseliyor.
Köpek çiftliği sahipleri görev grubunun kurulmasının çiftliklerin ve köpek eti satışı yapan restoranların kapatılması anlamına geleceğine tepki gösterirken, hayvan hakları savunucuları ise hükümetin bu konuda net bir duruş sergileyerek köpek etini yasaklamak yerine yalnızca görev grubu kurulmuş olmasını protesto ediyor.
Köpek çiftliği sahipleri: İnsanlar istediklerini yeme hürriyetinden mahrum bırakılıyor
Köpek çiftlikleri birliği Genel Başkanı Ju Yeong-bong, insanların istediklerini yeme hürriyetinden yoksun bırakılacağını ve çiftçilerin yaşam hakkının hükümet tarafından ihlal edildiğini ileri sürdü.
Hayvan hakları savunucuları: Görev grubu kurulması, köpek etinin yasaklanması için kararlı bir adım değil
Kore Hayvan Koruma Derneği lideri Lee Won-bok ise hükümetin görev grubu açıklamasını 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirerek, söz konusu adımın köpek eti tüketiminin yasaklanması için kararlı bir adım olmadığını belirtti.
Güney Kore'de her yıl 1 ila 1.5 milyon köpek, et tüketimi için öldürülüyor. Ülkede binlerce çiftçi, köpek eti tüketimi için ortalama 1 ila 2 milyon köpeği çiftliklerde besliyor.
Halihazırda köpek eti, Güney Kore'de yasal sayılmamakla birlikte, açık bir şekilde yasaklı tüketim ürünleri arasında da yer almıyor.