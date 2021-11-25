Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Partililer arasında dahi beklenti 2022 Kasım’da seçim olacağı

"Bir gerçek var ki Türkiye uzun süredir zaten seçim iklimine girdi… Bundan sonraki seçim erken değil, ancak zamanından bir süre önce yapılmış seçim olur… Bugün seçim kararı alınması halinde dahi, kış koşulları dikkate alındığında Mart sonundan önce seçim olması ihtimali düşüktür. Seçime bir yıl kala yapılan bütün seçimler de zamanından biraz önce yapılmış seçim olarak kabul edilir. Ankara’da AK Partililer arasında dahi ağırlıklı beklenti 2022 Kasım’ında bir seçimin olacağı noktasında… Muhalefet ise bunu mümkün olduğunca ilkbahara çekme gayretinde, çünkü Haziran’da yapılan seçimlerin hiçbiri AK Parti’ye iyi gelmedi. İstanbul Haziran yerel seçimi ve öncesinde Kasım seçimi ile yenilenen 2015 Haziran seçimi de bunun sağlaması…"