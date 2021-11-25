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Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Partililer arasında dahi beklenti 2022 Kasım’da seçim olacağı
Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Partililer arasında dahi beklenti 2022 Kasım’da seçim olacağı
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim tarihi konusunda değerlendirmede bulundu ve "Ankara’da AK Partililer arasında dahi ağırlıklı beklenti 2022 Kasım’ında... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
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politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
mhp
seçim
milletvekili
muharrem sarıkaya
erken seçim
iyi parti
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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında seçim tarihinin öne taşınabileceğini iddia etti ve "Ağırlıklı beklenti 2022 Kasım’ında bir seçimin olacağı noktasında" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapacaklarını duyurduğu mitinglerle "seçimi zorlamayı amaçladıklarını" söyleyen Sarıkaya, AK Partililer arasında ise daha ağırlıklı beklentinin 2022 Kasım olduğunu yazdı.Sarıkaya, yazısında şunları kaydetti:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, mhp, seçim, milletvekili, muharrem sarıkaya, erken seçim, iyi parti

Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Partililer arasında dahi beklenti 2022 Kasım’da seçim olacağı

10:20 25.11.2021
© AA / Evrim Aydın AK Parti TBMM Grup Toplantısı
AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA / Evrim Aydın
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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, seçim tarihi konusunda değerlendirmede bulundu ve "Ankara’da AK Partililer arasında dahi ağırlıklı beklenti 2022 Kasım’ında bir seçimin olacağı noktasında" dedi.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında seçim tarihinin öne taşınabileceğini iddia etti ve "Ağırlıklı beklenti 2022 Kasım’ında bir seçimin olacağı noktasında" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapacaklarını duyurduğu mitinglerle "seçimi zorlamayı amaçladıklarını" söyleyen Sarıkaya, AK Partililer arasında ise daha ağırlıklı beklentinin 2022 Kasım olduğunu yazdı.
Sarıkaya, yazısında şunları kaydetti:
"Bir gerçek var ki Türkiye uzun süredir zaten seçim iklimine girdi… Bundan sonraki seçim erken değil, ancak zamanından bir süre önce yapılmış seçim olur… Bugün seçim kararı alınması halinde dahi, kış koşulları dikkate alındığında Mart sonundan önce seçim olması ihtimali düşüktür. Seçime bir yıl kala yapılan bütün seçimler de zamanından biraz önce yapılmış seçim olarak kabul edilir. Ankara’da AK Partililer arasında dahi ağırlıklı beklenti 2022 Kasım’ında bir seçimin olacağı noktasında… Muhalefet ise bunu mümkün olduğunca ilkbahara çekme gayretinde, çünkü Haziran’da yapılan seçimlerin hiçbiri AK Parti’ye iyi gelmedi. İstanbul Haziran yerel seçimi ve öncesinde Kasım seçimi ile yenilenen 2015 Haziran seçimi de bunun sağlaması…"
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