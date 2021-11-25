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https://tr.sputniknews.com/20211125/hizbullahtan-avustralyaya-kinama-1051128393.html
Hizbullah'tan Avustralya'ya kınama
Hizbullah'tan Avustralya'ya kınama
Lübnan Hizbullahı, Avustralya'nın kendilerini terör listesine alması kararını kınayarak, tutumlarında herhangi bir değişikliğin meydana gelmeyeceğini açıkladı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T03:41+0300
2021-11-25T03:41+0300
2021-11-25T03:41+0300
dünya
avustralya
hizbullah
terör listesi
kınama
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Hizbullah, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı tarafından yayınlanan yazılı açıklamasında, kararı kınayara, Avustralya'yı ABD ve İsrail'e boyun eğmekle suçladı.Açıklamada, karar nedeniyle partinin tutumu, direniş ve moralinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyeceği ifade edildi.Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, dün Hizbullah'ın tüm unsurlarının terör örgütleri listesine alındığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211124/avustralya-hizbullahi-teror-orgutleri-listesine-aldi-1051095259.html
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avustralya, hizbullah, terör listesi, kınama
Hizbullah'tan Avustralya'ya kınama
Lübnan Hizbullahı, Avustralya'nın kendilerini terör listesine alması kararını kınayarak, tutumlarında herhangi bir değişikliğin meydana gelmeyeceğini açıkladı.
Hizbullah, Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı tarafından yayınlanan yazılı açıklamasında, kararı kınayara, Avustralya'yı ABD ve İsrail'e boyun eğmekle suçladı.
Açıklamada, karar nedeniyle partinin tutumu, direniş ve moralinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyeceği ifade edildi.
Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, dün Hizbullah'ın tüm unsurlarının terör örgütleri listesine alındığını açıklamıştı.