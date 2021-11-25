https://tr.sputniknews.com/20211125/interpole-baeli-baskan-1051133700.html

Interpol'e 'ağır insan hakları ihlalleriyle' suçlanan BAE'li Tümgeneral Reisi başkan seçildi

Interpol'e 'ağır insan hakları ihlalleriyle' suçlanan BAE'li Tümgeneral Reisi başkan seçildi

Türkiye'nin evsahipliğindeki Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığı seçimini, insan hakları örgütleri, Avrupa Parlamentosu ve Almanya'dan... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T11:06+0300

2021-11-25T11:06+0300

2021-11-25T12:15+0300

dünya

interpol

birleşik arap emirlikleri (bae)

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İstanbul'da 23-25 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda kurumun yeni başkanı belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasır el Reisi, yeni Interpol Başkanı seçildi. Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Reisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği belirtildi.Seçim sonucunun zamanlaması, BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin hemen ardından geldi.Interpol'ün başında 2018'den beri Güney Koreli Kim Jong-yang bulunuyordu. Seçim yarışı sırasında 2005'te BAE Merkezî Güvenlik Operasyon Sorumlusu, 2015'te İçişleri Bakanlığı Genel Müfettişi atanan Tümgeneral Reisi'nin başkan seçilmemesi için insan hakları örgütleri kampanya yürüttü.Örgütler, BAE'nin devlet güvenlik aygıtının parçası olan Reisi'nin 'zorla kaybetme, işkence ve keyfi gözaltı gibi vahim insan hakları ihlalleriyle suçlandığı, 5 ülkede hakkında işkence gibi ihlallerle ilgili suç duyurularında bulunulduğuna' dikkat çekti. Associated Press'in haberine göre sözkonusu 5 ülke arasında Interpol merkezinin yer aldığı Fransa, Britanya ve seçimlerin düzenlendiği Türkiye de var. Örneğin 'Britanya vatandaşı Matthew Hedges'ın gözaltına alınıp kötü muamele görmesinden sorumlu olma', Reisi hakkındaki suçlamalar arasında. Reisi'nin seçilmemesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 45 üyesi açıklama yaptı.Reisi'ye Almanya'dan gelen tepki de dikkat çekti. Almanya'da yeni hükümeti kurma anlaşmasına varan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) üç milletvekili, Reisi'nin başkan seçilmesinin 'Interpol'ün hukuk kültürü açısından ciddi sonuçlar doğurmasından' endişe açıkladı.SPD'den Frank Schwabe, Yeşiller'den Kai Gehring ve FDP'den Peter Heidt, yayımladıkları ortak bildiride, "BAE'nin ürpertici insan hakları sicili göz önüne alındığında, Reisi'nin başkanlığa getirilmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve örgütün misyonuyla bariz çelişki içinde olur. Bu durum, Interpol'ün uluslararası itibarını da zedeler" dedi.Üçlü, Reisi'yi ''BAE'nin devlet temsilcisi olarak ülkedeki barışçı muhalifleri sistematik şekilde çökerten güvenlik aygıtının parçası olmak ve insan hakları ihlallerine doğrudan karışmakla' suçladı.

birleşik arap emirlikleri (bae)

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interpol, birleşik arap emirlikleri (bae)