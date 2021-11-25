Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211125/interpole-baeli-baskan-1051133700.html
Interpol'e 'ağır insan hakları ihlalleriyle' suçlanan BAE'li Tümgeneral Reisi başkan seçildi
Interpol'e 'ağır insan hakları ihlalleriyle' suçlanan BAE'li Tümgeneral Reisi başkan seçildi
Türkiye'nin evsahipliğindeki Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığı seçimini, insan hakları örgütleri, Avrupa Parlamentosu ve Almanya'dan... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T11:06+0300
2021-11-25T12:15+0300
dünya
interpol
birleşik arap emirlikleri (bae)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102693/44/1026934401_0:168:3500:2137_1920x0_80_0_0_c5c8978000a594b7677f9ac58bc7f57d.jpg
İstanbul'da 23-25 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda kurumun yeni başkanı belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasır el Reisi, yeni Interpol Başkanı seçildi. Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Reisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği belirtildi.Seçim sonucunun zamanlaması, BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin hemen ardından geldi.Interpol'ün başında 2018'den beri Güney Koreli Kim Jong-yang bulunuyordu. Seçim yarışı sırasında 2005'te BAE Merkezî Güvenlik Operasyon Sorumlusu, 2015'te İçişleri Bakanlığı Genel Müfettişi atanan Tümgeneral Reisi'nin başkan seçilmemesi için insan hakları örgütleri kampanya yürüttü.Örgütler, BAE'nin devlet güvenlik aygıtının parçası olan Reisi'nin 'zorla kaybetme, işkence ve keyfi gözaltı gibi vahim insan hakları ihlalleriyle suçlandığı, 5 ülkede hakkında işkence gibi ihlallerle ilgili suç duyurularında bulunulduğuna' dikkat çekti. Associated Press'in haberine göre sözkonusu 5 ülke arasında Interpol merkezinin yer aldığı Fransa, Britanya ve seçimlerin düzenlendiği Türkiye de var. Örneğin 'Britanya vatandaşı Matthew Hedges'ın gözaltına alınıp kötü muamele görmesinden sorumlu olma', Reisi hakkındaki suçlamalar arasında. Reisi'nin seçilmemesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 45 üyesi açıklama yaptı.Reisi'ye Almanya'dan gelen tepki de dikkat çekti. Almanya'da yeni hükümeti kurma anlaşmasına varan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) üç milletvekili, Reisi'nin başkan seçilmesinin 'Interpol'ün hukuk kültürü açısından ciddi sonuçlar doğurmasından' endişe açıkladı.SPD'den Frank Schwabe, Yeşiller'den Kai Gehring ve FDP'den Peter Heidt, yayımladıkları ortak bildiride, "BAE'nin ürpertici insan hakları sicili göz önüne alındığında, Reisi'nin başkanlığa getirilmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve örgütün misyonuyla bariz çelişki içinde olur. Bu durum, Interpol'ün uluslararası itibarını da zedeler" dedi.Üçlü, Reisi'yi ''BAE'nin devlet temsilcisi olarak ülkedeki barışçı muhalifleri sistematik şekilde çökerten güvenlik aygıtının parçası olmak ve insan hakları ihlallerine doğrudan karışmakla' suçladı.
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102693/44/1026934401_213:0:3286:2305_1920x0_80_0_0_47e2e6b3cc5986f35a6242e76adfe7d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
interpol, birleşik arap emirlikleri (bae)

Interpol'e 'ağır insan hakları ihlalleriyle' suçlanan BAE'li Tümgeneral Reisi başkan seçildi

11:06 25.11.2021 (güncellendi: 12:15 25.11.2021)
© REUTERS / Edgar SuInterpol
Interpol - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Edgar Su
Abone ol
Türkiye'nin evsahipliğindeki Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığı seçimini, insan hakları örgütleri, Avrupa Parlamentosu ve Almanya'dan vekillerin karşı çıktığı Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanlığı yetkilisi kazandı. Reisi, 'zorla kaybetme, işkence ve keyfi gözaltı gibi vahim insan hakları ihlalleriyle' suçlanıyor.
İstanbul'da 23-25 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'nda kurumun yeni başkanı belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahmed Nasır el Reisi, yeni Interpol Başkanı seçildi. Interpol'ün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Reisi'nin 4 yıl boyunca başkanlık görevini sürdüreceği belirtildi.
Seçim sonucunun zamanlaması, BAE Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Türkiye ziyaretinin hemen ardından geldi.
Interpol'ün başında 2018'den beri Güney Koreli Kim Jong-yang bulunuyordu. Seçim yarışı sırasında 2005'te BAE Merkezî Güvenlik Operasyon Sorumlusu, 2015'te İçişleri Bakanlığı Genel Müfettişi atanan Tümgeneral Reisi'nin başkan seçilmemesi için insan hakları örgütleri kampanya yürüttü.
Örgütler, BAE'nin devlet güvenlik aygıtının parçası olan Reisi'nin 'zorla kaybetme, işkence ve keyfi gözaltı gibi vahim insan hakları ihlalleriyle suçlandığı, 5 ülkede hakkında işkence gibi ihlallerle ilgili suç duyurularında bulunulduğuna' dikkat çekti.
Associated Press'in haberine göre sözkonusu 5 ülke arasında Interpol merkezinin yer aldığı Fransa, Britanya ve seçimlerin düzenlendiği Türkiye de var.
Örneğin 'Britanya vatandaşı Matthew Hedges'ın gözaltına alınıp kötü muamele görmesinden sorumlu olma', Reisi hakkındaki suçlamalar arasında.
Reisi'nin seçilmemesi için Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 45 üyesi açıklama yaptı.
Reisi'ye Almanya'dan gelen tepki de dikkat çekti. Almanya'da yeni hükümeti kurma anlaşmasına varan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) üç milletvekili, Reisi'nin başkan seçilmesinin 'Interpol'ün hukuk kültürü açısından ciddi sonuçlar doğurmasından' endişe açıkladı.
SPD'den Frank Schwabe, Yeşiller'den Kai Gehring ve FDP'den Peter Heidt, yayımladıkları ortak bildiride, "BAE'nin ürpertici insan hakları sicili göz önüne alındığında, Reisi'nin başkanlığa getirilmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve örgütün misyonuyla bariz çelişki içinde olur. Bu durum, Interpol'ün uluslararası itibarını da zedeler" dedi.
Üçlü, Reisi'yi ''BAE'nin devlet temsilcisi olarak ülkedeki barışçı muhalifleri sistematik şekilde çökerten güvenlik aygıtının parçası olmak ve insan hakları ihlallerine doğrudan karışmakla' suçladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:01Güney Kore, köpek etini yasaklamaya hazırlanıyor: İncelemeler için görev grubu kuruldu
11:57Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
11:55Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Avrupa 3. doza geç başladı, vaka sıçraması oldu
11:51EPDK: Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir
11:41Bakan Dönmez: 2022'nin ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu daha kazacağız
11:36AA: MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
11:34Futbol organizatörü Mutlu: Maradona'nın sağlığı el verseydi Adana Demirspor'u çalıştırabilirdi
11:18Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın: Güvenlik görevlileri çağırmalarına rağmen gelmedi
11:17Gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamak için Seul'deki anaokullarında robotlar işbaşında
11:12Bakan Bilgin: Asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak
11:06Interpol'e 'ağır insan hakları ihlalleriyle' suçlanan BAE'li Tümgeneral Reisi başkan seçildi
11:03Google çalışanlarından şirket yönetimine manifesto: Aşı zorunluluğunu kaldırın
11:01Hürriyet yazarı Fırat: 'İlişkilerde yeni bir dönem başlatmanın', çok daha karlı olduğu görüldü
10:48Türkiye’nin ilk ‘Kadın Yaşam Evi’ Kadıköy’de açıldı
10:29Benzin ve motorin fiyatı 10 liranın üzerine çıkıyor
10:28Rusya'da madende yangın: 9 ölü
10:24Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu
10:20Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Partililer arasında dahi beklenti 2022 Kasım’da seçim olacağı
10:18TURKOVAC için acil kullanım onayı müracaatı yapıldı
10:16Sputnik M aşısı gönüllülerin yüzde 93.2’sinde hücresel bağışıklık sağladı