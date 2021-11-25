https://tr.sputniknews.com/20211125/iran-turkiyenin-guney-kafkasyada-baris-mekanizmasi-kurma-girisimini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1051128251.html
İran: Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış mekanizması kurma girişimini memnuniyetle karşılıyoruz
İran: Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış mekanizması kurma girişimini memnuniyetle karşılıyoruz
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, ülkesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kafkasya'da barış ve iş birliği için gündeme getirdiği 3+3... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T03:18+0300
2021-11-25T03:18+0300
2021-11-25T03:18+0300
dünya
iran
türkiye
azerbaycan
güney kafkasya
barış
muhammed ferazmend
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İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2020'de gündeme getirdiği Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Türkiye, Rusya, İran'dan oluşan 3+3 fikrinin memnuniyetle karşılandığını ve bu kapsamda bölge ülkelerinde temaslarda bulunulduğunu ifade etti.Hurriyet Daily News'in aktardığına göre Ferazmend, "Kuşkusuz, stratejik Güney Kafkasya bölgesinde 30 yıllık bir gerginliğe son verilerek barış ve istikrarın tesisi, kalkınma, ticaret, yatırım ve sorunsuz ulaşım fırsatlarının doğması, bu bölgenin tüm uluslarının yararınadır" ifadelerini kullandı.Büyükelçi, "3+3 formatındaki inisiyatif, tam da İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikada izlediği temel ilkelerle, yani bölgesel sorunların bölgenin paydaş ülkeleri tarafından çözülmesi, gerginlik alanlarının en aza indirgenmesi, iş birliğinin geliştirilmesi ve bölge ülkelerinin yetenek ve kabiliyetlerinin sinerjisi yoluyla güçlü bir bölge oluşturma hedefiyle aynı doğrultudadır" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211118/pasinyan-rusya-savunma-bakanliginin-sinirin-cizilmesi-ile-ilgili-sundugu-teklifleri-kabul-ediyoruz-1050934406.html
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iran, türkiye, azerbaycan, güney kafkasya, barış, muhammed ferazmend
İran: Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış mekanizması kurma girişimini memnuniyetle karşılıyoruz
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, ülkesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kafkasya'da barış ve iş birliği için gündeme getirdiği 3+3 inisiyatifine destek verdiğini söyledi.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2020'de gündeme getirdiği Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Türkiye, Rusya, İran'dan oluşan 3+3 fikrinin memnuniyetle karşılandığını ve bu kapsamda bölge ülkelerinde temaslarda bulunulduğunu ifade etti.
Hurriyet Daily News'in aktardığına göre Ferazmend, "Kuşkusuz, stratejik Güney Kafkasya bölgesinde 30 yıllık bir gerginliğe son verilerek barış ve istikrarın tesisi, kalkınma, ticaret, yatırım ve sorunsuz ulaşım fırsatlarının doğması, bu bölgenin tüm uluslarının yararınadır" ifadelerini kullandı.
Büyükelçi, "3+3 formatındaki inisiyatif, tam da İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikada izlediği temel ilkelerle, yani bölgesel sorunların bölgenin paydaş ülkeleri tarafından çözülmesi, gerginlik alanlarının en aza indirgenmesi, iş birliğinin geliştirilmesi ve bölge ülkelerinin yetenek ve kabiliyetlerinin sinerjisi yoluyla güçlü bir bölge oluşturma hedefiyle aynı doğrultudadır" dedi.