https://tr.sputniknews.com/20211125/ispanyada-nukleer-santralde-gaz-kacagi-1-olu-3-yarali-1051127835.html

İspanya'da nükleer santralde gaz kaçağı: 1 ölü, 3 yaralı

İspanya'da nükleer santralde gaz kaçağı: 1 ölü, 3 yaralı

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Tarragona kentindeki Asco Nükleer Santralinde karbondioksit gazı kaçağı nedeniyle 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T02:41+0300

2021-11-25T02:41+0300

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İspanyol basınında yer alan haberlerde, nükleer santraldeki gaz kaçağının, yangın söndürme sisteminin bakım çalışmaları sırasında meydana geldiği kaydedildi.Kaçak gazı soluyan işçilerden birinin hayatını kaybettiği, yaralı olan 3'ünden 1'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi.Yetkililer, yerel saat ile 19.00'da (TSİ 21.00) meydana gelen olaydan sonra bölgeye itfaiye ekiplerinin ve kimyasal risk uzmanların yönlendirildiğini, sızıntının genişleme çapını analiz etmek için ölçümlerin devam ettiğini söyledi.Dört katlı bir binada olan gaz kaçağının radyolojik bölgenin uzağında olduğu bilgisi paylaşıldı.Katalonya bölgesinin elektriğinin yüzde 50'sini tedarik eden Vandeloos II santralinin yanında olduğu belirtilen nükleer santraldeki iş kazasının tesisin işleyişinde herhangi bir sorun teşkil etmediği ve herhangi bir radyolojik sorun yaratmadığı açıklandı.

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haberler, ispanya, nükleer, patlama