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İsrail ve BAE, ticari ilişkileri güçlendirmeyi görüştü
İsrail ve BAE, ticari ilişkileri güçlendirmeyi görüştü
İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ticari ilişkileri güçlendirme mesesini ele aldı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T04:08+0300
2021-11-25T04:08+0300
dünya
israil
işbirliği
yatırım
görüşme
birleşik arap emirlikleri (bae)
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İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen, BAE Girişimcilik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı Ahmed Belhul el-Felasi ile İsrail'de bir araya geldi.Görüşme sonrası açıklama yapan İsrailli bakan, "BAE yatırım fonları ile İsrail'deki yüksek teknoloji şirketleri arasında büyük ticari ilişkiler için etkili bir mekanizma inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.Öte yandan Maariv gazetesinin haberinde de iki bakan arasında üçüncüsü gerçekleştirilen görüşmelerin ilk kez İsrail'de yapıldığı bilgisi paylaşıldı.İki bakanın, görüşme sırasında, ticari ilişkileri geliştirme fırsatlarını ele aldığı ve BAE’nin İsrail’de teknoloji alanında yatırımını öngören bir girişimi de konuştuğu aktarıldı.BAE'li bakan, hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetle İsrail'e gelmişti.İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
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israil, işbirliği, yatırım, görüşme, birleşik arap emirlikleri (bae)

İsrail ve BAE, ticari ilişkileri güçlendirmeyi görüştü

04:08 25.11.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZİsrail'in Netanya şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları
İsrail'in Netanya şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ticari ilişkileri güçlendirme mesesini ele aldı.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Orit Farkash-Hacohen, BAE Girişimcilik, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı Ahmed Belhul el-Felasi ile İsrail'de bir araya geldi.
Görüşme sonrası açıklama yapan İsrailli bakan, "BAE yatırım fonları ile İsrail'deki yüksek teknoloji şirketleri arasında büyük ticari ilişkiler için etkili bir mekanizma inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.
Öte yandan Maariv gazetesinin haberinde de iki bakan arasında üçüncüsü gerçekleştirilen görüşmelerin ilk kez İsrail'de yapıldığı bilgisi paylaşıldı.
İki bakanın, görüşme sırasında, ticari ilişkileri geliştirme fırsatlarını ele aldığı ve BAE’nin İsrail’de teknoloji alanında yatırımını öngören bir girişimi de konuştuğu aktarıldı.
BAE'li bakan, hükümet yetkililerinden oluşan bir heyetle İsrail'e gelmişti.
İsrail ile BAE arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.
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