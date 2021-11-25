İstanbul Silivri'de 25 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli memur ortadan kayboldu

İstanbul Silivri'deki evinden dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve yüzde 40 zihinsel ve bedensel engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Bircan Öden'den haber alınamıyor.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı. Kadının son olarak, tedirgin bir halde yürüyerek gittiği güvenlik kameralarına yansıdı.
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından 25 yaşındaki Bircan Öden, dün akşamdan ortadan kayboldu. Polis, Öden'i bulmak için çalışma başlattı.
İstanbul Silivri'deki evinden dün saat 17.00 sıralarında çıkan ve yüzde 40 zihinsel ve bedensel engelli olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Bircan Öden'den haber alınamıyor.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yakınlarının kayıp başvurusu üzerine Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadını bulmak için çalışma başlattı. Kadının son olarak, tedirgin bir halde yürüyerek gittiği güvenlik kameralarına yansıdı.