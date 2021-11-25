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İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 12 binin üzerine çıktı
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 12 binin üzerine çıktı
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T04:34+0300
2021-11-25T04:34+0300
koronavirüs
italya
mario draghi
salgın
vaka
koronavirüs
kovid-19
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İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 562 bin 505 testte, 12 bin 448 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 954 bin 585'e ulaştı.Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 159 bin 317'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 573'e yükseldi.İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85 artarak 133 bin 415'e çıktı.İyileşenlerin sayısı da 7 bin 558 artışla 4 milyon 661 bin 853'e ulaştı.Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 94 milyon 73 bin 708 doz aşı uygulandı.Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 500 bin 931 oldu. Ülkede aşılanması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84.2'yi buldu.İtalya'da akşam saatlerinde Başbakan Mario Draghi liderliğinde toplanan bakanlar kurulunun, salgının 4. dalgasının yayılmasını önlemeye yönelik bazı yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/italyada-asi-yaptirmayanlara-siki-tedbirler-getirildi-durumun-surekli-kotulestigini-goruyoruz-1051125180.html
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italya, mario draghi, salgın, vaka, koronavirüs, kovid-19

İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 12 binin üzerine çıktı

04:34 25.11.2021
© REUTERS / Flavio Lo Scalzoİtalya - koronavirüs - Kovid-19 - salgın
İtalya - koronavirüs - Kovid-19 - salgın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti.
İtalya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 562 bin 505 testte, 12 bin 448 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 954 bin 585'e ulaştı.
Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 159 bin 317'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı da 573'e yükseldi.
İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85 artarak 133 bin 415'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı da 7 bin 558 artışla 4 milyon 661 bin 853'e ulaştı.
Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 94 milyon 73 bin 708 doz aşı uygulandı.
Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 500 bin 931 oldu. Ülkede aşılanması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84.2'yi buldu.
İtalya'da akşam saatlerinde Başbakan Mario Draghi liderliğinde toplanan bakanlar kurulunun, salgının 4. dalgasının yayılmasını önlemeye yönelik bazı yeni tedbirleri açıklaması bekleniyor.
İtalya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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