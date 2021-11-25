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İtalya'da şiddete maruz bırakılan kadınlara devletten ayda 400 euro 'özgürlük geliri'
© DHAİtalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
© DHA
İtalya Aile ve Fırsat Eşitliği Bakanı Elena Bonetti kadına yönelik şiddete yönelik ülkesinin planladığı tedbirleri açıkladı. Buna göre ülke, şiddete maruz bırakılan kadınlara devletten ayda 400 euro 'özgürlük geliri' sağlamaya hazırlanıyor.
Bakan, söz konusu gelişmenin duyurusunu "Kadınlar ekonomik şiddete maruz kalıyor. Özgürlük geliri, kadınları desteklemek için kullanılan araçlardan biri ve bu araç, kadınları hapsoldukları şiddet kafesinin dışında bir hayat olduğunu hatırlamalarına yardımcı olur" dedi.
İtalya'nın bu kararı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde geldi. 25 kasım tarihi 1999’dan bu yana, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' olarak kabul ediliyor.
Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre, sadece 2020’de dünya genelinde tam 87 bin kadın öldürüldü.
Dünya Bankası tahminlerine göre ise dünyada 1 milyar kadın, erkek şiddetine karşı savunmasız durumda.
İtalya'nın bu kararı 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde geldi. 25 kasım tarihi 1999’dan bu yana, ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' olarak kabul ediliyor.
Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre, sadece 2020’de dünya genelinde tam 87 bin kadın öldürüldü.
Dünya Bankası tahminlerine göre ise dünyada 1 milyar kadın, erkek şiddetine karşı savunmasız durumda.