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https://tr.sputniknews.com/20211125/iyi-parti-grup-baskanvekili-usta-bugun-mecliste-muhalefet-partileri-olarak-yan-yana-gelecegiz-1051143462.html
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: Bugün Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: Bugün Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bugün Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz. Türkiye ekonomisi değerlendirme toplantısının ilkini... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:42+0300
2021-11-25T14:46+0300
türkiye
chp
erhan usta
açıklama
ekonomi
toplantı
iyi parti
toplanma alanı
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Erhan Usta, enflasyonla mücadelenin bir kenara bırakıldığını, kurun başı boş bir şekilde hareketlendiğini ve hükümetin nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin kimsenin öngörüde bulunamadığını ileri sürdü.'Türkiye'nin cari fazla vermesini hepimiz arzuluyoruz'Ülkede son iki ayda cari fazla verildiğini ve hükümetin de bundan cesaret aldığını dile getiren Usta, "Türkiye'nin cari fazla vermesini hepimiz arzuluyoruz. Bu, refah anlamına gelir, ancak sanayide dönüşümü sağlamadan ve üretim kapasitesini artırmadan ve sadece kur politikasıyla bu nasıl olacak? Türkiye'de daha önce de üst üste cari fazlalığı oldu. Ancak bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu politikalar, kriz döneminde uygulanan politikalar" diye konuştu.'Hükümetin 20 yıldan beri devam eden inşaat aşkı, Türkiye'yi buraya getirdi'AK Parti'nin ilk yıllarında ülkeye sıcak para ve döviz girişinin olduğunu dile getiren Usta, "Ancak gelen dövizler doğru yerlerde kullanılmadı. Temel sorun buydu. Hükümetin 20 yıldan beri devam eden inşaat aşkı, Türkiye'yi buraya getirdi. Gereğinden fazla lüks konutlar yapıldı. Her tarafa AVM yapıldı. Burada ciddi bir rant oluştu. Herkesin sevdası rantı yemekti. Türkiye'nin üretim kapasitesini düşünmediler. Borç artınca da kırılganlık arttı. Ülkenin teknolojik seviyesini geliştirmek için bir gayretleri olmadı en sonunda ekonomi tıkandı" görüşünü paylaştı.Usta, gelen dövizlerin üretken alanlarda kullanılması yönünde uyarılar yapıldığını, ancak hükümetin bu uyarıları dinlemediğini ileri sürdü.'Yeniden kurtuluş mücadelesi veriliyorsa bunu 20 yılda siz oluşturdunuz'Yapılan hataların sonucunda borcu döndürmekte zorlanan bir hükümetin olduğunu iddia eden Usta, "Eğer bir şey uygulayacaksanız bunu piyasaya anlatın. Piyasayı inandırmadığınız zaman doğru bir iş yapsanız bile netice alamazsınız. Görüyoruz ki bunu bile yapmaktan aciz bir hükümet var. Bu işler meydan okuyarak, birilerini düşman gösterip 'mandacı' diyerek veya 'yeni bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz' diyerek olmaz. Kurtuluş mücadelesi yüz yıl önce yapıldı. Yeniden kurtuluş mücadelesi veriliyorsa bunu 20 yılda siz oluşturdunuz" sözlerini sarf etti.'Arka kapı operasyonları mı yapılıyor?'Merkez Bankasının dövizdeki oynaklığa müdahale etmediği ve kamu bankalarından döviz satışı olduğu yönünde haberlerin çıktığına işaret eden Usta, bu durumun "Arka kapı operasyonları mı yapılıyor?" sorusunu akla getirdiğini belirtti.Usta, akaryakıta ciddi zamların yapıldığını, gübre başta olmak üzere tarım üretiminde girdi fiyatlarının olağanüstü arttığını, bunun üretimi etkileyeceğini ve buğdayın ithal edilmek zorunda kalınacağını vurguladı.'CHP ile ortak miting yapma gibi bir planımız yok'Erhan Usta, CHP ile ortak miting yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya "Miting programlarımız devam edecek, ama CHP ile ortak miting yapma gibi bir planımız yok" yanıtını verdi.Usta, bir başka soruya ilişkin de "Bugün saat 17.30'da, Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz. Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcıları olarak bir araya geleceğiz. Türkiye ekonomisi değerlendirme toplantısının ilkini yapacağız. Şimdiye kadar gelen cevaplara göre toplantıya İYİ Parti, CHP, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi katılacak. Bir yol haritası çıkaracağız. Bu toplantı herhangi bir parti çatısı altında yapılmayacak" ifadesini kullandı.
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https://tr.sputniknews.com/20211108/iyi-parti-grup-baskanvekilligine-erhan-usta-secildi-1050589370.html
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chp, erhan usta, açıklama, ekonomi, toplantı, iyi parti, toplanma alanı, cumhuriyet halk partisi (chp)

İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: Bugün Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz

14:42 25.11.2021 (güncellendi: 14:46 25.11.2021)
© AAErhan Usta
Erhan Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bugün Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz. Türkiye ekonomisi değerlendirme toplantısının ilkini yapacağız. Toplantıya İYİ Parti, CHP, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi katılacak. Bir yol haritası çıkaracağız" dedi.
Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erhan Usta, enflasyonla mücadelenin bir kenara bırakıldığını, kurun başı boş bir şekilde hareketlendiğini ve hükümetin nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin kimsenin öngörüde bulunamadığını ileri sürdü.

'Türkiye'nin cari fazla vermesini hepimiz arzuluyoruz'

Ülkede son iki ayda cari fazla verildiğini ve hükümetin de bundan cesaret aldığını dile getiren Usta, "Türkiye'nin cari fazla vermesini hepimiz arzuluyoruz. Bu, refah anlamına gelir, ancak sanayide dönüşümü sağlamadan ve üretim kapasitesini artırmadan ve sadece kur politikasıyla bu nasıl olacak? Türkiye'de daha önce de üst üste cari fazlalığı oldu. Ancak bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu politikalar, kriz döneminde uygulanan politikalar" diye konuştu.

'Hükümetin 20 yıldan beri devam eden inşaat aşkı, Türkiye'yi buraya getirdi'

AK Parti'nin ilk yıllarında ülkeye sıcak para ve döviz girişinin olduğunu dile getiren Usta, "Ancak gelen dövizler doğru yerlerde kullanılmadı. Temel sorun buydu. Hükümetin 20 yıldan beri devam eden inşaat aşkı, Türkiye'yi buraya getirdi. Gereğinden fazla lüks konutlar yapıldı. Her tarafa AVM yapıldı. Burada ciddi bir rant oluştu. Herkesin sevdası rantı yemekti. Türkiye'nin üretim kapasitesini düşünmediler. Borç artınca da kırılganlık arttı. Ülkenin teknolojik seviyesini geliştirmek için bir gayretleri olmadı en sonunda ekonomi tıkandı" görüşünü paylaştı.
Usta, gelen dövizlerin üretken alanlarda kullanılması yönünde uyarılar yapıldığını, ancak hükümetin bu uyarıları dinlemediğini ileri sürdü.
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
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19 Kasım, 09:23

'Yeniden kurtuluş mücadelesi veriliyorsa bunu 20 yılda siz oluşturdunuz'

Yapılan hataların sonucunda borcu döndürmekte zorlanan bir hükümetin olduğunu iddia eden Usta, "Eğer bir şey uygulayacaksanız bunu piyasaya anlatın. Piyasayı inandırmadığınız zaman doğru bir iş yapsanız bile netice alamazsınız. Görüyoruz ki bunu bile yapmaktan aciz bir hükümet var. Bu işler meydan okuyarak, birilerini düşman gösterip 'mandacı' diyerek veya 'yeni bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz' diyerek olmaz. Kurtuluş mücadelesi yüz yıl önce yapıldı. Yeniden kurtuluş mücadelesi veriliyorsa bunu 20 yılda siz oluşturdunuz" sözlerini sarf etti.
Bahadır Erdem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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23 Kasım, 15:27

'Arka kapı operasyonları mı yapılıyor?'

Merkez Bankasının dövizdeki oynaklığa müdahale etmediği ve kamu bankalarından döviz satışı olduğu yönünde haberlerin çıktığına işaret eden Usta, bu durumun "Arka kapı operasyonları mı yapılıyor?" sorusunu akla getirdiğini belirtti.
Usta, akaryakıta ciddi zamların yapıldığını, gübre başta olmak üzere tarım üretiminde girdi fiyatlarının olağanüstü arttığını, bunun üretimi etkileyeceğini ve buğdayın ithal edilmek zorunda kalınacağını vurguladı.

'CHP ile ortak miting yapma gibi bir planımız yok'

Erhan Usta, CHP ile ortak miting yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya "Miting programlarımız devam edecek, ama CHP ile ortak miting yapma gibi bir planımız yok" yanıtını verdi.
Usta, bir başka soruya ilişkin de "Bugün saat 17.30'da, Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz. Ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcıları olarak bir araya geleceğiz. Türkiye ekonomisi değerlendirme toplantısının ilkini yapacağız. Şimdiye kadar gelen cevaplara göre toplantıya İYİ Parti, CHP, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi katılacak. Bir yol haritası çıkaracağız. Bu toplantı herhangi bir parti çatısı altında yapılmayacak" ifadesini kullandı.
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
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