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İzmir’in bütçesi onaylandı: 12.5 milyar TL
İzmir’in bütçesi onaylandı: 12.5 milyar TL
İzmir Büyükşehir Belediyesinin 12 milyar 500 milyon TL olarak planlanan 2022 mali yılı gider bütçesi, mecliste oy çokluğu ile onaylandı. Bütçenin yüzde 40’a... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T07:00+0300
2021-11-25T07:00+0300
türkiye
izmir
belediye
tunç soyer
bütçe
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olan meclis toplantısının 6. oturumu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in idaresinde toplanan mecliste, 24 Kasım Öğretmenler Günü de kutlanarak öğretmen olan meclis üyeleri konuşma yaptı. Mecliste, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı performans programı ile 2022 mali yılı bütçesi ve izleyen yıllar bütçesi, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 12 milyar 500 milyon TL olarak kabul edilen 2022 mali yılı gider bütçesinin 5 milyar TL’lik kısmının yatırımlara ayrıldığı ifade edildi. Başkan Soyer, “Biz çok uzun müzakere ettik ama kararlarımızın yüzde 98’ini ortak geçirmişiz. Biz ortak iradeyi ortaya koyarak bugüne geldik. Bununla da iftihar ederek geldik. Bütçe başarılı. Bütçenin başarısını ölçen şey, gerçekleşme oranıdır. Burada bütün mali hizmetlerde çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 3 senedir ortaya koyduğumuz bütçe rakamları ve gerçekleşme oranları da son derece başarılı. Türkiye’de bu kadar başarılı bütçe yapan başka belediye yok” diye konuştu. Soyer, Halk Ekmek’te ocak sonuna kadar ekmeğe zam yapılmaması konusunda da görüşmeler yapacağını belirtti.İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı bütçesinde yatırım ve hizmet miktarı ile önce çıkan 19 ana başlık ise şöyle sıralandı:- Ulaşım yollarında asfalt kaplama, bakım, onarım ve düzenleme yapılması için 1 milyar 100 milyon TL- Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Buca Metrosu için 510 milyon TL- Tramvay hatları yapımı için 301 milyon TL- Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metrosu yapımı için 250 milyon TL- Kamulaştırma çalışmaları için 201 milyon TL- Buca-Bornova arası sanat yapıları, tünel ve bağlantı yolları yapılması için 190 milyon TL- İzmir Opera Binası için 170 milyon TL- Kemeraltı ve çevresi yenileme alanı proje ve programları için 156 milyon TL- İzmir Hafif Raylı Sistemi araç depolama tesisleri yapım işi için 150 milyon TL- Süt Kuzusu Projesi için 117 milyon 500 bin TL- İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım için 100 milyon 10 bin TL- Modern, yenilikçi, temalı yeşil alanlar projesi için 100 milyon TL- Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak kontrol etmek ve ilaçlama yapmak için 97 milyon 680 bin TL- Akıllı trafik yönetim sisteminin geliştirilmesi için 96 milyon 800 bin TL- Araç ve iş makinesi alımları hizmeti için 80 milyon TL- Ulaşım yollarında alt ve üst geçit çalışmaları için 66 milyon TL- Belediye hizmet tesisleri, binaları ve depolarının yapımı, bakımı ve güçlendirilmesi 60 milyon TL- Yollardaki yağmur sularının uzaklaştırılması ve dere ıslahı yapılması için 50 milyon TL
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izmir, belediye, tunç soyer, bütçe

İzmir’in bütçesi onaylandı: 12.5 milyar TL

07:00 25.11.2021
© Fotoğraf : İzmir Büyükşehir BelediyesiTunç Soyer
Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesinin 12 milyar 500 milyon TL olarak planlanan 2022 mali yılı gider bütçesi, mecliste oy çokluğu ile onaylandı. Bütçenin yüzde 40’a tekabül eden 5 milyar TL’lik kısmının yatırımlara ayrıldığı belirtilirken, Başkan Tunç Soyer, “3 senedir ortaya koyduğumuz bütçe rakamları ve gerçekleşme oranları da son derece başarılı” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı olan meclis toplantısının 6. oturumu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in idaresinde toplanan mecliste, 24 Kasım Öğretmenler Günü de kutlanarak öğretmen olan meclis üyeleri konuşma yaptı.
Mecliste, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı performans programı ile 2022 mali yılı bütçesi ve izleyen yıllar bütçesi, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 12 milyar 500 milyon TL olarak kabul edilen 2022 mali yılı gider bütçesinin 5 milyar TL’lik kısmının yatırımlara ayrıldığı ifade edildi.
Başkan Soyer, “Biz çok uzun müzakere ettik ama kararlarımızın yüzde 98’ini ortak geçirmişiz. Biz ortak iradeyi ortaya koyarak bugüne geldik. Bununla da iftihar ederek geldik. Bütçe başarılı. Bütçenin başarısını ölçen şey, gerçekleşme oranıdır. Burada bütün mali hizmetlerde çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 3 senedir ortaya koyduğumuz bütçe rakamları ve gerçekleşme oranları da son derece başarılı. Türkiye’de bu kadar başarılı bütçe yapan başka belediye yok” diye konuştu. Soyer, Halk Ekmek’te ocak sonuna kadar ekmeğe zam yapılmaması konusunda da görüşmeler yapacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı bütçesinde yatırım ve hizmet miktarı ile önce çıkan 19 ana başlık ise şöyle sıralandı:
- Ulaşım yollarında asfalt kaplama, bakım, onarım ve düzenleme yapılması için 1 milyar 100 milyon TL
- Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Buca Metrosu için 510 milyon TL
- Tramvay hatları yapımı için 301 milyon TL
- Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metrosu yapımı için 250 milyon TL
- Kamulaştırma çalışmaları için 201 milyon TL
- Buca-Bornova arası sanat yapıları, tünel ve bağlantı yolları yapılması için 190 milyon TL
- İzmir Opera Binası için 170 milyon TL
- Kemeraltı ve çevresi yenileme alanı proje ve programları için 156 milyon TL
- İzmir Hafif Raylı Sistemi araç depolama tesisleri yapım işi için 150 milyon TL
- Süt Kuzusu Projesi için 117 milyon 500 bin TL
- İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım için 100 milyon 10 bin TL
- Modern, yenilikçi, temalı yeşil alanlar projesi için 100 milyon TL
- Haşerelerin üreme alanlarını periyodik olarak kontrol etmek ve ilaçlama yapmak için 97 milyon 680 bin TL
- Akıllı trafik yönetim sisteminin geliştirilmesi için 96 milyon 800 bin TL
- Araç ve iş makinesi alımları hizmeti için 80 milyon TL
- Ulaşım yollarında alt ve üst geçit çalışmaları için 66 milyon TL
- Belediye hizmet tesisleri, binaları ve depolarının yapımı, bakımı ve güçlendirilmesi 60 milyon TL
- Yollardaki yağmur sularının uzaklaştırılması ve dere ıslahı yapılması için 50 milyon TL
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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