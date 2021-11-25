Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211125/jp-morgan-merkez-bankasinin-daha-fazla-faiz-indirimi-icin-cok-fazla-alani-kalmadi-1051146495.html
JP Morgan: Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadı
JP Morgan: Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadı
JP Morgan, Türkiye'nin büyümesinin 2022'de yavaşlayacağını ve enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini belirtirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T15:51+0300
2021-11-25T15:52+0300
dolar
merkez bankası
türk lirası
faiz
jpmorgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051146970_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_4a9c44ce2e93c363818482c9295208ff.jpg
JP Morgan, yayımladığı araştırma raporunda Türkiye'nin büyümesinin 2022'de yavaşlayacağını ve enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi. Bloomnerg HT'nin aktardığına göre enflasyonun yılın geri kalanında yüzde 20 civarında kalmaya devam etmesini bekleyen JP Morgan, Türk Lirası'ndaki değer kaybının devam edeceğini ve bunun küresel emtia fiyatlarındaki artışla birleşince ithal ürün fiyatlarında keskin bir yükselişe neden olacağını belirtti. 2021 için büyüme ivmesinin hala güçlü olduğunu belirten banka, yüzde 8.4’lük yıl sonu büyüme tahminleri için risklerin yukarı yönlü arttığını ifade etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadığını belirten JP Morgan ekonomistleri, temel göstergelere bakarak herhangi bir politika tahmini yapmanın çok zor olduğunu vurguladı. TCMB’nin politika faizini yüzde 15’in altına indirip indirmeyeceğine şüpheyle yaklaştıklarını belirten banka, faiz indiriminin yerleşiklerin portföy tercihlerinde büyük değişiklikler yaşanmasını göze almadan mümkün olmayacağını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/merkez-bankasi-enflasyonun-kisa-vadede-oynak-seyir-gostermesi-bekleniyor-1051141900.html
https://tr.sputniknews.com/20211125/financial-times-analizi-turkiyenin-onunde-iki-secenek-var-1051142480.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051146970_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f396389ceb7708f22c73f314b1a09fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, merkez bankası, türk lirası, faiz, jpmorgan

JP Morgan: Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadı

15:51 25.11.2021 (güncellendi: 15:52 25.11.2021)
© AP Photo / Burhan OzbiliciTürk Lirası- Döviz- Dolar
Türk Lirası- Döviz- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Abone ol
JP Morgan, Türkiye'nin büyümesinin 2022'de yavaşlayacağını ve enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini belirtirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadığını belirtti.
JP Morgan, yayımladığı araştırma raporunda Türkiye'nin büyümesinin 2022'de yavaşlayacağını ve enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.
Bloomnerg HT'nin aktardığına göre enflasyonun yılın geri kalanında yüzde 20 civarında kalmaya devam etmesini bekleyen JP Morgan, Türk Lirası'ndaki değer kaybının devam edeceğini ve bunun küresel emtia fiyatlarındaki artışla birleşince ithal ürün fiyatlarında keskin bir yükselişe neden olacağını belirtti.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
EKONOMİ
Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor
14:10
2021 için büyüme ivmesinin hala güçlü olduğunu belirten banka, yüzde 8.4’lük yıl sonu büyüme tahminleri için risklerin yukarı yönlü arttığını ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadığını belirten JP Morgan ekonomistleri, temel göstergelere bakarak herhangi bir politika tahmini yapmanın çok zor olduğunu vurguladı.
TCMB’nin politika faizini yüzde 15’in altına indirip indirmeyeceğine şüpheyle yaklaştıklarını belirten banka, faiz indiriminin yerleşiklerin portföy tercihlerinde büyük değişiklikler yaşanmasını göze almadan mümkün olmayacağını söyledi.
kısa çalışma ödeneği, türk lirası, banka, para - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
Financial Times analizi: Türkiye'nin önünde iki seçenek var
14:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:47AB, seyahatlere 9 ay içinde 3. doz Kovid-19 aşısı olma şartı getiriyor
16:44Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik M koronavirüs aşısının herhangi bir yan etkisi tespit edilmedi
16:40'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırdı
16:33Marketten aldıklarının parasını ödemek istemedi, satırla market çalışanlarına saldırdı
16:28ABD'de tekerlekli sandalyedeki adama saldırı
16:11Kadına şiddetle mücadele hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
16:10Pegasus Genel Müdürü Nane: Bilette tavan fiyat sürdürülemez
16:07Roscosmos: Musk'ın Falcon 9 roketine ait bir parça Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yakınından geçti
16:05Yoğun bakımdan çıkan Kadir İnanır servise alındı
15:54Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi: Destekleyici doz, kamusal alanlara giriş için zorunlu olacak
15:53Ekonomist Erbaş: Kur dinginlenmediği sürece stoklama durumuyla karşılaşılır
15:51JP Morgan: Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadı
15:46Samsunspor’dan kadına şiddetle mücadele çıkışı
15:41Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden zanlı tutuklandı
15:38EPDK Başkanı Yılmaz: Kademeli fiyat tarifesi için Türkiye ortalamasını alacağız
15:37Araştırma: Burçlara ve astrolojiye inananlar narsist ve daha az zeki
15:35Çekya Cumhurbaşkanı Zeman 46 günün ardından taburcu edildi
15:17Kadın terliklerinden uyuşturucu çıktı
15:07Manş Denizi'nin en büyük sığınmacı faciası: İngiltere ve Fransa birbirini suçladı
15:06Kanye West, Kim Kardashian'a dönmek istiyor: Tanrı bizi bir araya getirecek