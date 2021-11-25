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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden zanlı tutuklandı
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden zanlı tutuklandı
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden zanlı tutuklandı 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T15:41+0300
2021-11-25T16:17+0300
türkiye
saldırı
istanbul
kadına karşı şiddet
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
metro
kadına yönelik taciz
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
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İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir kadına bıçak çekerek hakaret ve tehditler savuran E.Y. tutuklandı.Yılmaz, emniyetteki ifadesin 'evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için yanına aldığını, maskesiz gördüğü bir yolcuyu maske takması yönünde uyardığını ve tanımadığı Semanur Damgacı ve annesinin kendisine hakaret ettiğini' söyledi. Damgacı'nın kendisine döner tekme attığını öne süren şüpheli Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" diyerek suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli Emrah Yılmaz, "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.'Kadınların özgürce yaşama haklarına saldırıdır'Şüpheli E.Y. hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında şu ifadelere de yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20211125/metroda-bicakli-saldiriya-ugrayan-kadin-guvenlik-gorevlileri-cagirmalarina-ragmen-gelmedi-1051133974.html
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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden zanlı tutuklandı

15:41 25.11.2021 (güncellendi: 16:17 25.11.2021)
© İHAmetro
metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© İHA
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Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakaret eden zanlı tutuklandı
İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir kadına bıçak çekerek hakaret ve tehditler savuran E.Y. tutuklandı.
Yılmaz, emniyetteki ifadesin 'evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek için yanına aldığını, maskesiz gördüğü bir yolcuyu maske takması yönünde uyardığını ve tanımadığı Semanur Damgacı ve annesinin kendisine hakaret ettiğini' söyledi.
Damgacı'nın kendisine döner tekme attığını öne süren şüpheli Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak için bıçak gösterdim" diyerek suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli Emrah Yılmaz, "Silahla tehdit", "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklandı.

'Kadınların özgürce yaşama haklarına saldırıdır'

Şüpheli E.Y. hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında şu ifadelere de yer verildi:
"Zira kent yaşamında insanların topluca bir arada bulundukları etkinlik alanları, toplu taşıma araçları ve durakları ile buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabul ile beraber, şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil, o anda trende ve platformda bulunan yolcuların, hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır. Sokaklar, metrolar korku dolu değil, güven dolu olmalıdır. Şiddet ise önce dilde başlar, sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden biri de, şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza, adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara yol açacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin eylemiyle "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" maddesini ihlal ettiği kanaatine ulaşılmıştır"
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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