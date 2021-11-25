Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211125/kadina-siddetle-mucadele-hakkinda-ne-kadar-bilgi-sahibisiniz-1051148081.html
Kadına şiddetle mücadele hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
Kadına şiddetle mücadele hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T16:11+0300
2021-11-25T16:11+0300
2021-11-25T16:11+0300
yaşam
türkiye
kadına karşı şiddet
istanbul sözleşmesi
25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü
6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044867175_201:0:1799:899_1920x0_80_0_0_537010cb48b10a9a729d9c2f2da218bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044867175_400:0:1599:899_1920x0_80_0_0_0b32465d8ddfbe0826e3d5f6d494ee76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, kadına karşı şiddet, istanbul sözleşmesi, 25 kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü, 6284 ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun, тесты
Kadına şiddetle mücadele hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?