https://tr.sputniknews.com/20211125/kilo-vermelisin-diyen-doktora-bicakla-saldirdi-1051149046.html

'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırdı

'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırdı

Diyarbakır'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T16:40+0300

2021-11-25T16:40+0300

2021-11-25T16:40+0300

türkiye

diyarbakır

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doktor

bıçak

bıçaklı saldırı

bıçaklı saldırgan

kilo

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan olayda, şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı 39 yaşındaki kadın, kilo vermesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Tanelçi'ye bıçakla saldırdı.H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçaladı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken, H.E.'yi çevredekiler, uzaklaştırdı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; H.E.'nin koridordaki doktora bıçakla saldırdığı, Dr. Aziz Tanelçi'nin de kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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