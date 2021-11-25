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'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırdı
'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırdı
Diyarbakır'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T16:40+0300
2021-11-25T16:40+0300
türkiye
diyarbakır
kadın
doktor
bıçak
bıçaklı saldırı
bıçaklı saldırgan
kilo
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan olayda, şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı 39 yaşındaki kadın, kilo vermesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Tanelçi'ye bıçakla saldırdı.H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçaladı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken, H.E.'yi çevredekiler, uzaklaştırdı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; H.E.'nin koridordaki doktora bıçakla saldırdığı, Dr. Aziz Tanelçi'nin de kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20211121/selamimi-neden-almadin-dedi-doktorun-ustune-yurudu-1051004469.html
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diyarbakır, kadın, doktor, bıçak, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, kilo

'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırdı

16:40 25.11.2021
© İHA'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırdı
'Kilo vermelisin' diyen doktora bıçakla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© İHA
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Diyarbakır'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatlığını hatırlatıp, kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi'ne bıçakla saldırdı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omuzundan yaralanırken, H.E. gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan olayda, şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı 39 yaşındaki kadın, kilo vermesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Tanelçi'ye bıçakla saldırdı.
H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçaklayarak parçaladı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralanırken, H.E.'yi çevredekiler, uzaklaştırdı. H.E., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; H.E.'nin koridordaki doktora bıçakla saldırdığı, Dr. Aziz Tanelçi'nin de kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.
'Selamımı neden almadın' dedi, doktorun üstüne yürüdü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
TÜRKİYE
'Selamımı neden almadın' dedi, doktorun üstüne yürüdü
21 Kasım, 13:33
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