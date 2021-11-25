https://tr.sputniknews.com/20211125/koronavirus-vakalarinda-artis-yasanan-slovakya-karantinaya-giren-ikinci-avrupa-ulkesi-oldu-1051132681.html
Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu
Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu
Yedi günlük ortalama koronavirüs vaka sayısı 10 binin üzerine çıkan Slovakya, 90 günlük olağanüstü hal ve iki haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T10:24+0300
2021-11-25T10:24+0300
2021-11-25T10:26+0300
koronavirüs
slovakya
karantina
olağanüstü hal (ohal)
koronavirüs
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Dünyanın en hızlı bulaşı artışını yaşayan Orta Avrupa ülkesi Slovakya, 90 günlük olağanüstü hal ilan ederek, zaruri olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların kapatılmasını içeren bir dizi önlemleri hayata geçirdi. Karar, Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová'nın salı günü yaptığı halka sesleniş konuşmasında, "Slovakya Kovid'e karşı savaşını kaybediyor" ifadelerini kullanmasının ardından geldi. Slovak Cumhurbaşkanı, konuşmasında sağlık personelinin fazla çalışması ve hastaneler üzerindeki baskının neredeyse dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle karantinaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.İki haftalık karantina süresince Slovak halkı, sadece iş, okul yada aşı olmaya gitme, market alışverişi gibi gerekçelerle evlerinden çıkabilecek.Slovakya'da aşı olmayanların işe gidebilmesi için koronavirüs taşımadıklarını kanıtlayan bir test sonucu yada belge göstermeleri gerekiyor.Olağanüstü hal kapsamında ayrıca, aynı ev içerisinde yaşamayan 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olacak. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılama oranına sahip üçüncü ülkeSlovakya, yüzde 46'lık tam aşı oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılama oranına sahip üçüncü ülke. Sağlık Bakanlığı'nın 'kritik' olarak tanımladığı hastaneye yatış sayısı ise, 3 binin üzerine çıktı. Slovak hükümetinin mevcut koşullar altında diğer Avrupa ülkelerinden yardım isteyebileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarının yüzde 83'ünün aşısız olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/almanya-saglik-bakani-spahndan-hastanelerdeki-kapasitenin-dolacagi-uyarisi-1050966648.html
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slovakya, karantina, olağanüstü hal (ohal), koronavirüs
Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu
10:24 25.11.2021 (güncellendi: 10:26 25.11.2021)
Yedi günlük ortalama koronavirüs vaka sayısı 10 binin üzerine çıkan Slovakya, 90 günlük olağanüstü hal ve iki haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Dünyanın en hızlı bulaşı artışını yaşayan Orta Avrupa ülkesi Slovakya, 90 günlük olağanüstü hal ilan ederek, zaruri olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların kapatılmasını içeren bir dizi önlemleri hayata geçirdi.
Karar, Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová'nın salı günü yaptığı halka sesleniş konuşmasında, "Slovakya Kovid'e karşı savaşını kaybediyor" ifadelerini kullanmasının ardından geldi. Slovak Cumhurbaşkanı, konuşmasında sağlık personelinin fazla çalışması ve hastaneler üzerindeki baskının neredeyse dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle karantinaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
İki haftalık karantina süresince Slovak halkı, sadece iş, okul yada aşı olmaya gitme, market alışverişi gibi gerekçelerle evlerinden çıkabilecek.
Slovakya'da aşı olmayanların işe gidebilmesi için koronavirüs taşımadıklarını kanıtlayan bir test sonucu yada belge göstermeleri gerekiyor.
Olağanüstü hal kapsamında ayrıca, aynı ev içerisinde yaşamayan 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olacak.
Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılama oranına sahip üçüncü ülke
Slovakya, yüzde 46'lık tam aşı oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılama oranına sahip üçüncü ülke. Sağlık Bakanlığı'nın 'kritik' olarak tanımladığı hastaneye yatış sayısı ise, 3 binin üzerine çıktı. Slovak hükümetinin mevcut koşullar altında diğer Avrupa ülkelerinden yardım isteyebileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarının yüzde 83'ünün aşısız olduğunu kaydetti.