Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211125/koronavirus-vakalarinda-artis-yasanan-slovakya-karantinaya-giren-ikinci-avrupa-ulkesi-oldu-1051132681.html
Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu
Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu
Yedi günlük ortalama koronavirüs vaka sayısı 10 binin üzerine çıkan Slovakya, 90 günlük olağanüstü hal ve iki haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T10:24+0300
2021-11-25T10:26+0300
koronavirüs
slovakya
karantina
olağanüstü hal (ohal)
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1043743885_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_64eee100ff2e125357c43fff35049b6a.jpg
Dünyanın en hızlı bulaşı artışını yaşayan Orta Avrupa ülkesi Slovakya, 90 günlük olağanüstü hal ilan ederek, zaruri olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların kapatılmasını içeren bir dizi önlemleri hayata geçirdi. Karar, Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová'nın salı günü yaptığı halka sesleniş konuşmasında, "Slovakya Kovid'e karşı savaşını kaybediyor" ifadelerini kullanmasının ardından geldi. Slovak Cumhurbaşkanı, konuşmasında sağlık personelinin fazla çalışması ve hastaneler üzerindeki baskının neredeyse dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle karantinaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.İki haftalık karantina süresince Slovak halkı, sadece iş, okul yada aşı olmaya gitme, market alışverişi gibi gerekçelerle evlerinden çıkabilecek.Slovakya'da aşı olmayanların işe gidebilmesi için koronavirüs taşımadıklarını kanıtlayan bir test sonucu yada belge göstermeleri gerekiyor.Olağanüstü hal kapsamında ayrıca, aynı ev içerisinde yaşamayan 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olacak. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılama oranına sahip üçüncü ülkeSlovakya, yüzde 46'lık tam aşı oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılama oranına sahip üçüncü ülke. Sağlık Bakanlığı'nın 'kritik' olarak tanımladığı hastaneye yatış sayısı ise, 3 binin üzerine çıktı. Slovak hükümetinin mevcut koşullar altında diğer Avrupa ülkelerinden yardım isteyebileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarının yüzde 83'ünün aşısız olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211119/almanya-saglik-bakani-spahndan-hastanelerdeki-kapasitenin-dolacagi-uyarisi-1050966648.html
slovakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1043743885_203:0:1800:1198_1920x0_80_0_0_532737203fa4856b6b193f381a569afc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
slovakya, karantina, olağanüstü hal (ohal), koronavirüs

Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu

10:24 25.11.2021 (güncellendi: 10:26 25.11.2021)
© AFP 2021 / Vladimir SimicekSlovakya - koronavirüs - Kovid-19 - koronavirüs testi
Slovakya - koronavirüs - Kovid-19 - koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / Vladimir Simicek
Abone ol
Yedi günlük ortalama koronavirüs vaka sayısı 10 binin üzerine çıkan Slovakya, 90 günlük olağanüstü hal ve iki haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Dünyanın en hızlı bulaşı artışını yaşayan Orta Avrupa ülkesi Slovakya, 90 günlük olağanüstü hal ilan ederek, zaruri olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların kapatılmasını içeren bir dizi önlemleri hayata geçirdi.
Karar, Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová'nın salı günü yaptığı halka sesleniş konuşmasında, "Slovakya Kovid'e karşı savaşını kaybediyor" ifadelerini kullanmasının ardından geldi. Slovak Cumhurbaşkanı, konuşmasında sağlık personelinin fazla çalışması ve hastaneler üzerindeki baskının neredeyse dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle karantinaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
İki haftalık karantina süresince Slovak halkı, sadece iş, okul yada aşı olmaya gitme, market alışverişi gibi gerekçelerle evlerinden çıkabilecek.
Slovakya'da aşı olmayanların işe gidebilmesi için koronavirüs taşımadıklarını kanıtlayan bir test sonucu yada belge göstermeleri gerekiyor.
Olağanüstü hal kapsamında ayrıca, aynı ev içerisinde yaşamayan 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olacak.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılama oranına sahip üçüncü ülke

Slovakya, yüzde 46'lık tam aşı oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılama oranına sahip üçüncü ülke. Sağlık Bakanlığı'nın 'kritik' olarak tanımladığı hastaneye yatış sayısı ise, 3 binin üzerine çıktı. Slovak hükümetinin mevcut koşullar altında diğer Avrupa ülkelerinden yardım isteyebileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarının yüzde 83'ünün aşısız olduğunu kaydetti.
Almanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2021
KORONAVİRÜS
Almanya Sağlık Bakanı Spahn’dan hastanelerdeki kapasitenin dolacağı uyarısı
19 Kasım, 15:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:29Benzin ve motorin fiyatı 10 liranın üzerine çıkıyor
10:28Rusya'da madende yangın: 1 ölü, 45 yaralı
10:24Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu
10:20Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Partililer arasında dahi beklenti 2022 Kasım’da seçim olacağı
10:18TURKOVAC için acil kullanım onayı müracaatı yapıldı
10:16Sputnik M aşısı gönüllülerin yüzde 93.2’sinde hücresel bağışıklık sağladı
10:06Ahmet Hakan: 'Gerekirse soğan ekmek yeriz' diyenlerin tek derdi var, yukarıya selam çakmak
09:52Bilim insanları uyardı: Çok sayıda mutasyonu bulunan bir koronavirüs varyantı keşfedildi
09:49Biden'dan yerlilere mektup: Şükran Günü'nün herkes için bir bayram olmadığını tanıyoruz
09:40Altun'dan Erdoğan-Bin Zayid görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomik profilimizi güçlendirecek
09:39Emniyet Müdürlüğü: İstanbul'daki eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı
09:30Selvi: Erdoğan'ı dolar kuru üzerinden tasfiye etmek isteyenlere geçit vermememiz gerekiyor
09:25Libya'da seçim: Kaddafi'nin oğlu ön aday listesinde yok
09:23Merkez Bankası: BAE ile iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor
08:51Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlandı: Gümrük muhafaza personeline nakdi ödül verilecek
08:29Gazeteci Pehlivan: Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlatılmış
08:09Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
07:54Bağcılar’da ‘halı silkeleme’ kavgası: 3 kişi bıçaklandı
07:38Eski Merkez Bankası yöneticisi: MB çok talihsiz bir açıklamayla oyundan çekildiğini adeta ilan etti
07:20AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’