https://tr.sputniknews.com/20211125/koronavirus-vakalarinda-artis-yasanan-slovakya-karantinaya-giren-ikinci-avrupa-ulkesi-oldu-1051132681.html

Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu

Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu

Yedi günlük ortalama koronavirüs vaka sayısı 10 binin üzerine çıkan Slovakya, 90 günlük olağanüstü hal ve iki haftalık sokağa çıkma yasağı ilan etti. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T10:24+0300

2021-11-25T10:24+0300

2021-11-25T10:26+0300

koronavirüs

slovakya

karantina

olağanüstü hal (ohal)

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1043743885_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_64eee100ff2e125357c43fff35049b6a.jpg

Dünyanın en hızlı bulaşı artışını yaşayan Orta Avrupa ülkesi Slovakya, 90 günlük olağanüstü hal ilan ederek, zaruri olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların kapatılmasını içeren bir dizi önlemleri hayata geçirdi. Karar, Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová'nın salı günü yaptığı halka sesleniş konuşmasında, "Slovakya Kovid'e karşı savaşını kaybediyor" ifadelerini kullanmasının ardından geldi. Slovak Cumhurbaşkanı, konuşmasında sağlık personelinin fazla çalışması ve hastaneler üzerindeki baskının neredeyse dayanılmaz hale gelmesi nedeniyle karantinaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.İki haftalık karantina süresince Slovak halkı, sadece iş, okul yada aşı olmaya gitme, market alışverişi gibi gerekçelerle evlerinden çıkabilecek.Slovakya'da aşı olmayanların işe gidebilmesi için koronavirüs taşımadıklarını kanıtlayan bir test sonucu yada belge göstermeleri gerekiyor.Olağanüstü hal kapsamında ayrıca, aynı ev içerisinde yaşamayan 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olacak. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılama oranına sahip üçüncü ülkeSlovakya, yüzde 46'lık tam aşı oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük aşılama oranına sahip üçüncü ülke. Sağlık Bakanlığı'nın 'kritik' olarak tanımladığı hastaneye yatış sayısı ise, 3 binin üzerine çıktı. Slovak hükümetinin mevcut koşullar altında diğer Avrupa ülkelerinden yardım isteyebileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı, hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarının yüzde 83'ünün aşısız olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211119/almanya-saglik-bakani-spahndan-hastanelerdeki-kapasitenin-dolacagi-uyarisi-1050966648.html

slovakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovakya, karantina, olağanüstü hal (ohal), koronavirüs