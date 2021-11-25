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https://tr.sputniknews.com/20211125/libyada-secim-on-aday-listesinde-kaddafinin-oglu-yok-1051130965.html
Libya'da seçim: Kaddafi'nin oğlu ön aday listesinde yok
Libya'da seçim: Kaddafi'nin oğlu ön aday listesinde yok
Libya Yüksek Seçim Komisyonu, devlet bakanlığı seçimleri için ön aday listesini kamuoyuyla paylaştı. Başvurusu kabul edilen adaylar arasında Hafter de... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T09:25+0300
2021-11-25T09:26+0300
dünya
libya
muammer kaddafi
seçim
halife hafter
seyfülislam kaddafi
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Libya Yüksek Seçim Komisyonu, devlet bakanlığı seçimleri için aralarında, ülkenin doğusundaki yönetimin silahlı kolunu oluşturan Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter'in de bulunduğu 73 adaydan oluşan ön listeyi açıkladı. Komisyon, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin başvuruları 'kabul edilen' ve 'reddedilen' adayların isimlerinin bulunduğu listeyi kamuoyuyla paylaştı. Adaylık başvurusu kabul edilen 48 kişi arasında Ulusal Birlik Bükümeti Başkanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, eski Dışişleri Bakanı Fethi Başağa ile Hafter gibi isimler yer aldı. Başvurusu reddedilenlerin yer aldığı 25 kişilik listede ise Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yanı sıra eski Başbakan Ali Zeydan ve eski Milli Genel Kongre Başkanı Nuri Busehmin'in ismi dikkati çekti. Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, kabul edilen veya reddedilen adayların komisyon kararlarına itiraz süresinin 12 gün olduğu aktarıldı. Reddedilen 25 kişinin Başsavcılık, Ceza Soruşturma Dairesi Başkanı ve Pasaport ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı'nın ifadelerine göre adaylık şartlarını karşılayamadıkları belirtilen açıklamada, Kaddafi'in Cumhurbaşkanı'nın onur veya dürüstlüğünü zedeleyen bir suçtan mahkum olmamasını öngören seçim yasasının maddelerinden birini taşımaması nedeniyle reddedildiği aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211116/hafter-libya-devlet-baskanligi-secimlerine-adayligini-koydu-1050845746.html
https://tr.sputniknews.com/20211114/kaddafinin-oglu-baskanlik-secimleri-icin-adaylik-basvurusu-yapti-1050782951.html
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libya, muammer kaddafi, seçim, halife hafter, seyfülislam kaddafi

Libya'da seçim: Kaddafi'nin oğlu ön aday listesinde yok

09:25 25.11.2021 (güncellendi: 09:26 25.11.2021)
© AP PhotoSeyfülislam Kaddafi
Seyfülislam Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AP Photo
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Libya Yüksek Seçim Komisyonu, devlet bakanlığı seçimleri için ön aday listesini kamuoyuyla paylaştı. Başvurusu kabul edilen adaylar arasında Hafter de bulunurken, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin adaylığı reddedildi.
Libya Yüksek Seçim Komisyonu, devlet bakanlığı seçimleri için aralarında, ülkenin doğusundaki yönetimin silahlı kolunu oluşturan Libya Ulusal Ordusu'nun komutanı Halife Hafter'in de bulunduğu 73 adaydan oluşan ön listeyi açıkladı.
Komisyon, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin başvuruları 'kabul edilen' ve 'reddedilen' adayların isimlerinin bulunduğu listeyi kamuoyuyla paylaştı.
Adaylık başvurusu kabul edilen 48 kişi arasında Ulusal Birlik Bükümeti Başkanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, eski Dışişleri Bakanı Fethi Başağa ile Hafter gibi isimler yer aldı.
Halife Hafter, 24 Aralık Libya seçimleri için başkanlık adaylığı başvurusunda bulunmasının ardından devlet televizyonunda konuşma yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2021
DÜNYA
Hafter, Libya devlet başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu
16 Kasım, 11:31
Başvurusu reddedilenlerin yer aldığı 25 kişilik listede ise Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin yanı sıra eski Başbakan Ali Zeydan ve eski Milli Genel Kongre Başkanı Nuri Busehmin'in ismi dikkati çekti.
Seyfülislam Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2021
Kaddafi'nin oğlu, Libya'daki başkanlık seçimleri için aday oldu
14 Kasım, 12:58
Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, kabul edilen veya reddedilen adayların komisyon kararlarına itiraz süresinin 12 gün olduğu aktarıldı.
Reddedilen 25 kişinin Başsavcılık, Ceza Soruşturma Dairesi Başkanı ve Pasaport ve Vatandaşlık Dairesi Başkanı'nın ifadelerine göre adaylık şartlarını karşılayamadıkları belirtilen açıklamada, Kaddafi'in Cumhurbaşkanı'nın onur veya dürüstlüğünü zedeleyen bir suçtan mahkum olmamasını öngören seçim yasasının maddelerinden birini taşımaması nedeniyle reddedildiği aktarıldı.
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