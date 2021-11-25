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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/lukasenko-ab-minskten-ulkelerine-donecek-multecilerin-ucus-giderlerini-ustlenmeli-1051156734.html
Lukaşenko: AB, Minsk'ten ülkelerine dönecek mültecilerin uçuş giderlerini üstlenmeli
Lukaşenko: AB, Minsk'ten ülkelerine dönecek mültecilerin uçuş giderlerini üstlenmeli
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa Birliği’nin (AB) Ortadoğulu mültecileri Minsk havaalanından ülkelerine geri götürecek uçakların giderlerini... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T20:46+0300
2021-11-25T20:46+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
minsk
belarus
aleksandr lukaşenko
ab
kaçak göçmen
göçmen
minsk anlaşması
göçmen krizi
açıklama
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Belarus resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, anayasa komisyonu ve anayasa taslağının tamamlanması çalışma grubunun ortak toplantısında, AB’nin Iraklı mültecilerin Minsk havalimanından ülkelerine dönüş uçuşlarının giderlerini üstlenmesi gerektiğini kaydetti.Lukaşenko, “Gitmek istiyorlarsa buyursunlar. Mültecileri havaalanına topladık. Nedense bugün uçak gönderilmedi” dedi.Sorunun uçuş giderleriyle ilgili olduğunun söylenmesi üzerine Lukaşenko, “O halde Avrupalılar ödesin. Binleri, milyonları bulan paralar tahsis ettiklerini söylüyor alçaklar. Buraya tek bir metelik bile gelmedi. Orada Kızıl Haç ve diğerleri var. Şu ana kadar bu insanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve onlardan bunun karşılığını almıyoruz. Bu onlar için çok önemli” dedi.Iraklı hava yolu şirketi Iraqi Airways Sözcüsü Hüseyin Celil bugün yaptığı açıklmada, Minsk'ten Iraklı mültecileri tahliye edecek uçuşun Irak Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine iptal edildiğini duyurmuştu. Belarus Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise, Iraklı bir grup mülteciyi Minsk havaalanından Bağdat'a ulaştıracak uçuşun, Avrupa tarafının Iraklı havayolu şirketi ile yapılan anlaşma şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal edildiğini belirtmişti.'Muhalefet halkı sokağa çıkarmak için yeni bir plan hazırladı'Lukaşenko ayrıca, ülke dışında bulunan muhalefetin ülkeyi istikrarsızlaştırmak için yeni bir plan hazırladığını, yetkililerin bunu yakında kamuoyuna açıklayacağını kaydetti.Muhalefetin söz konusu planı batılı ülkelerden finansman sağlamak için hazırladığına dikkat çeken Belarus lider, “Yeni bir plan hazırlamışlar. İncelenmesi ve yayınlanması için devlet başkanlığı idaresine gönderdim. Tam bir komedi. Kaçakların hazırladığı bu plan, finansman almak için, başka türlü açıklanamaz” dedi.Lukaşenko, muhalefetin halkı sokağa çıkarmaya hazırlandığına vurgu yaparak, “Görmüş geçirmiş bir insan olarak, okuyor ve düşünüyorum; Batının tekrar aptalca bir şekilde bunun için para vermesi mümkün olabilir mi diye. Bu planın ne olduğunu kendiniz göreceksiniz. Bunu şundan dolayı söylüyorum; Anayasayı hedef almaya çalışıyorlar, eğer başarılı olurlarsa, Belarus halkını tekrar sokağa çıkarmaya hazırlanıyorlar. Tarihten hiç ders almıyorlar” diye konuştu.Belarus'ta 2021'de 11 binin üzerinde yasadışı göçmen gözaltına alındıBelarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, bu yıl ülkede 11 bin 500’den fazla yasadışı göçmenin gözaltına alındığını ve yaklaşık 5 bininin ülke sınırları dışına çıkarıldığını söyledi.Volfoviç, “Sadece bu yıl içinde 11 bin 500’den fazla yasadışı göçmen gözaltına alındı. Bazılarına çeşitli cezalar verilirken, yaklaşık 5 bini ülke dışına gönderildi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-avrupa-birliginden-siginmacilar-icin-hic-yardim-gelmedi-hep-laf-1051151320.html
https://tr.sputniknews.com/20211125/rusya-ve-belarusa-ait-savas-ucaklari-belarus-sinir-hatti-boyunca-ortak-devriye-gerceklestirdi-1051154490.html
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Lukaşenko: AB, Minsk'ten ülkelerine dönecek mültecilerin uçuş giderlerini üstlenmeli

20:46 25.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa Birliği’nin (AB) Ortadoğulu mültecileri Minsk havaalanından ülkelerine geri götürecek uçakların giderlerini üstlenmesi gerektiğini söyledi.
Belarus resmi haber ajansı Belta’nın aktardığına göre, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, anayasa komisyonu ve anayasa taslağının tamamlanması çalışma grubunun ortak toplantısında, AB’nin Iraklı mültecilerin Minsk havalimanından ülkelerine dönüş uçuşlarının giderlerini üstlenmesi gerektiğini kaydetti.
Lukaşenko, Gitmek istiyorlarsa buyursunlar. Mültecileri havaalanına topladık. Nedense bugün uçak gönderilmedi” dedi.
Sorunun uçuş giderleriyle ilgili olduğunun söylenmesi üzerine Lukaşenko, “O halde Avrupalılar ödesin. Binleri, milyonları bulan paralar tahsis ettiklerini söylüyor alçaklar. Buraya tek bir metelik bile gelmedi. Orada Kızıl Haç ve diğerleri var. Şu ana kadar bu insanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve onlardan bunun karşılığını almıyoruz. Bu onlar için çok önemli” dedi.
Iraklı hava yolu şirketi Iraqi Airways Sözcüsü Hüseyin Celil bugün yaptığı açıklmada, Minsk'ten Iraklı mültecileri tahliye edecek uçuşun Irak Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine iptal edildiğini duyurmuştu. Belarus Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise, Iraklı bir grup mülteciyi Minsk havaalanından Bağdat'a ulaştıracak uçuşun, Avrupa tarafının Iraklı havayolu şirketi ile yapılan anlaşma şartlarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal edildiğini belirtmişti.
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'Muhalefet halkı sokağa çıkarmak için yeni bir plan hazırladı'

Lukaşenko ayrıca, ülke dışında bulunan muhalefetin ülkeyi istikrarsızlaştırmak için yeni bir plan hazırladığını, yetkililerin bunu yakında kamuoyuna açıklayacağını kaydetti.
Muhalefetin söz konusu planı batılı ülkelerden finansman sağlamak için hazırladığına dikkat çeken Belarus lider, “Yeni bir plan hazırlamışlar. İncelenmesi ve yayınlanması için devlet başkanlığı idaresine gönderdim. Tam bir komedi. Kaçakların hazırladığı bu plan, finansman almak için, başka türlü açıklanamaz” dedi.
Lukaşenko, muhalefetin halkı sokağa çıkarmaya hazırlandığına vurgu yaparak, “Görmüş geçirmiş bir insan olarak, okuyor ve düşünüyorum; Batının tekrar aptalca bir şekilde bunun için para vermesi mümkün olabilir mi diye. Bu planın ne olduğunu kendiniz göreceksiniz. Bunu şundan dolayı söylüyorum; Anayasayı hedef almaya çalışıyorlar, eğer başarılı olurlarsa, Belarus halkını tekrar sokağa çıkarmaya hazırlanıyorlar. Tarihten hiç ders almıyorlar” diye konuştu.
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Belarus'ta 2021'de 11 binin üzerinde yasadışı göçmen gözaltına alındı

Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, bu yıl ülkede 11 bin 500’den fazla yasadışı göçmenin gözaltına alındığını ve yaklaşık 5 bininin ülke sınırları dışına çıkarıldığını söyledi.
Volfoviç, “Sadece bu yıl içinde 11 bin 500’den fazla yasadışı göçmen gözaltına alındı. Bazılarına çeşitli cezalar verilirken, yaklaşık 5 bini ülke dışına gönderildi” dedi.
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