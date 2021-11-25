Mahkeme, Validebağ Korusu’nda belediyenin ihalesini iptal etti

Duydunuz değil mi?İlk günden beri her şeyden haberi olan sizler,mahalleli ve çeyrek asırdır pes etmeyen bizler,hep birlikte çok yorucu 157.günün sonunda en büyük ödülü aldık, ihale iptal oldu.Bugüne kadar bizlerden desteğini eksik etmeyen hepinize binlerce teşekkürler.🙏🙏🙏🌳🌳 pic.twitter.com/xeFZPtJnHN