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Mahkeme, Validebağ Korusu’nda belediyenin ihalesini iptal etti
Mahkeme, Validebağ Korusu’nda belediyenin ihalesini iptal etti
Avukat Onur Cingil, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’nin rehabilitasyon projesi ihalesinin, İstanbul 11’inci İdare... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T06:13+0300
2021-11-25T06:13+0300
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validebağ korusu
üsküdar belediyesi
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İstanbul 11. Daire Mahkemesi, Üsküdar Belediyesinin Validebağ Korusu’nda Rehabilitasyon Projesi’ni iptal etti.Kararı duyuran Avukat Onur Cingil, "Çok şükür Validebağ’nu koruduk! Validebağ Korusu’nun talanı anlamına gelen Üsküdar Belediyesi’nin yapmış olduğu ihaleyi iptal ettirdik! Bilmiyorum kaç sıfır oldu Üsküdar Belediyesi? Üsküdar, İstanbul ve ülkemize armağan olsun! Validebağ korudur; koru kalacak" ifadelerini kullandı. Karar, İstanbul'un nefes alma noktalarından Üsküdar'daki 354 dönümlük alana yayılan 1.derece doğa sit alanı olan Validebağ Korusu'nun yapılaşmaya açılmasına karşı başlatılan nöbet eyleminin 157. gününde geldi.
https://tr.sputniknews.com/20211001/validebag-korusu-icin-bir-kez-daha-yurutmeyi-durdurma-karari-alindi-1049437557.html
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validebağ korusu, üsküdar belediyesi, validebağ gönüllüleri

Mahkeme, Validebağ Korusu’nda belediyenin ihalesini iptal etti

06:13 25.11.2021
© Fotoğraf : DHAValidebağ Korusu
Validebağ Korusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Fotoğraf : DHA
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Avukat Onur Cingil, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’nin rehabilitasyon projesi ihalesinin, İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi kararı ile iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul 11. Daire Mahkemesi, Üsküdar Belediyesinin Validebağ Korusu’nda Rehabilitasyon Projesi’ni iptal etti.
Kararı duyuran Avukat Onur Cingil, "Çok şükür Validebağ’nu koruduk! Validebağ Korusu’nun talanı anlamına gelen Üsküdar Belediyesi’nin yapmış olduğu ihaleyi iptal ettirdik! Bilmiyorum kaç sıfır oldu Üsküdar Belediyesi? Üsküdar, İstanbul ve ülkemize armağan olsun! Validebağ korudur; koru kalacak" ifadelerini kullandı.
Karar, İstanbul'un nefes alma noktalarından Üsküdar'daki 354 dönümlük alana yayılan 1.derece doğa sit alanı olan Validebağ Korusu'nun yapılaşmaya açılmasına karşı başlatılan nöbet eyleminin 157. gününde geldi.
Validebağ Korusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
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