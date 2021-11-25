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Mahkeme, Validebağ Korusu’nda belediyenin ihalesini iptal etti
© Fotoğraf : DHAValidebağ Korusu
© Fotoğraf : DHA
Avukat Onur Cingil, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’nin rehabilitasyon projesi ihalesinin, İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi kararı ile iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul 11. Daire Mahkemesi, Üsküdar Belediyesinin Validebağ Korusu’nda Rehabilitasyon Projesi’ni iptal etti.
Kararı duyuran Avukat Onur Cingil, "Çok şükür Validebağ’nu koruduk! Validebağ Korusu’nun talanı anlamına gelen Üsküdar Belediyesi’nin yapmış olduğu ihaleyi iptal ettirdik! Bilmiyorum kaç sıfır oldu Üsküdar Belediyesi? Üsküdar, İstanbul ve ülkemize armağan olsun! Validebağ korudur; koru kalacak" ifadelerini kullandı.
Çok şükür @ValidebagKorusu nu koruduk!— ONUR CİNGİL (@onurcingil) November 24, 2021
Validebağ Korusu'nun talanı anlamına gelen #Üsküdar Belediyesi'nin yapmış olduğu İHALEYİ İPTAL ETTİRDİK!
Bilmiyorum kaç sıfır oldu @uskudarbld ???
Üsküdar, İstanbul ve ülkemize armağan olsun!
Validebağ Korudur; Koru Kalacak! @ValidebagSvnms pic.twitter.com/i7ylSwT1Jx
Karar, İstanbul'un nefes alma noktalarından Üsküdar'daki 354 dönümlük alana yayılan 1.derece doğa sit alanı olan Validebağ Korusu'nun yapılaşmaya açılmasına karşı başlatılan nöbet eyleminin 157. gününde geldi.
Duydunuz değil mi?İlk günden beri her şeyden haberi olan sizler,mahalleli ve çeyrek asırdır pes etmeyen bizler,hep birlikte çok yorucu 157.günün sonunda en büyük ödülü aldık, ihale iptal oldu.Bugüne kadar bizlerden desteğini eksik etmeyen hepinize binlerce teşekkürler.🙏🙏🙏🌳🌳 pic.twitter.com/xeFZPtJnHN— ValidebağGönüllüleri (@ValidebagKorusu) November 24, 2021