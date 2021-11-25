https://tr.sputniknews.com/20211125/malavi-cumhuriyeti-mike-tysondan-resmi-esrar-elcisi-olmasini-istedi-1051137791.html

Malavi Cumhuriyeti, Mike Tyson'dan ülkenin resmi esrar elçisi olmasını istedi

Malavi Cumhuriyeti, Mike Tyson'dan ülkenin resmi esrar elçisi olmasını istedi

Malavi Cumhuriyeti, boks yıldızı Mike Tyson'a ülkenin 'esrar mahsülü' resmi elçisi olması teklifinde bulundu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T12:44+0300

2021-11-25T12:44+0300

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dünya

mike tyson

esrar

malavi

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Afrika ülkesi Malavi Cumhuriyeti'nin Tarım Bakanı Lobin Low, boks yıldızı Mike Tyson'a yazdığı mektupta yeni oluşturulan esrar mahsulü elçiliği görevini üstlenmesi teklifinde bulunurken, hayata geçirilen yeni uygulamaların çok sayıda fırsat yarattığını kaydetti. Eski ağırsiklet şampiyonu Tyson, halihazırda bir girişimci olarak ABD'de esrar fabrikası işletiyor. 1990'larda cinsel saldırı suçlaması nedeniyle hapis yatan Tyson'ın yeni işi, bazı kesimlerce eleştirilmişti.Malavili bakan Lowe, mektubunda "Sektör karmaşık olduğundan [ve işbirliği gerektirdiğinden] Malavi tek başına bunu yapamayabilir. Bu nedenle sizi, Bay Mike Tyson, Malavi'nin esrar büyükelçisi olarak atamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Tarım Bakanlığı, ABD Esrar Birliği'nin Tyson ile anlaşmaya varılması için arabuluculuk yaptığını söyledi. Birliğin Malavi şubesi başkanı Wezi Ngalamila, eski boksörün söz konusu daveti kabul ettiğini ve ülkeyi ziyaret etmesi için planların yapıldığını açıkladı. Ngalamila, "Tyson bizimle çalışacak" ifadelerini kullandı.Geçen yıl esrarın tıbbi kullanımını ve üretimini yasallaştıran Malavi'de esrar kişisel kullanım için halen yasak. Ülkenin tarım bakanlığı, tıbbi ve endüsriyel kullanım için çiftçileri esrar üretimine teşvik ediyor. Tarım Bakanlığı Sözcüsü Gracian Lungu, Tyson'ın ülkedeki esrar elçiliği görevini üstlenmesinin yatırımcıları ve potansiyel alıcıları ülkedeki esrar sektörüne çekmesini umduklarını ifade etti.

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