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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211125/merkel-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-belarus-olusturdu-1051159229.html
Merkel: Polonya sınırındaki göçmen krizini Belarus oluşturdu
Merkel: Polonya sınırındaki göçmen krizini Belarus oluşturdu
Almanya Başbakan Merkel, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin Minsk’in ürünü olduğunu belirterek Varşova’ya desteğini dile getirdi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T22:52+0300
2021-11-25T22:55+0300
angela merkel
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
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Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüştü.Merkel, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Polonya Başbakanı'na Almanya adına tam dayanışmamızı ifade ettik. Belarus’un, hibrit saldırı ruhunda, göçmenleri kandırıp çekerek bu durumu kışkırttığından, sadece Polonya’yı değil tüm Avrupa Birliği’ni zayıflatmak istediğinden eminiz. Bu nedenle bir yandan Polonya’yla tam dayanışma, diğer yandan söz konusunun AB ve Belarus arasındaki konu olduğu açık” ifadesini kullandı.Merkel, “Bu bağlamda, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi yakından koordine edildi. Bunu Polonya Başbakanı ile görüştüm” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/belarus-lideri-lukasenko-abdyi-savas-baslatma-istegiyle-sucladi-1051157238.html
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angela merkel, polonya, belarus

Merkel: Polonya sınırındaki göçmen krizini Belarus oluşturdu

22:52 25.11.2021 (güncellendi: 22:55 25.11.2021)
© REUTERSAlmanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS
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Almanya Başbakan Merkel, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin Minsk’in ürünü olduğunu belirterek Varşova’ya desteğini dile getirdi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüştü.
Merkel, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Polonya Başbakanı'na Almanya adına tam dayanışmamızı ifade ettik. Belarus’un, hibrit saldırı ruhunda, göçmenleri kandırıp çekerek bu durumu kışkırttığından, sadece Polonya’yı değil tüm Avrupa Birliği’ni zayıflatmak istediğinden eminiz. Bu nedenle bir yandan Polonya’yla tam dayanışma, diğer yandan söz konusunun AB ve Belarus arasındaki konu olduğu açık” ifadesini kullandı.
Merkel, “Bu bağlamda, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi yakından koordine edildi. Bunu Polonya Başbakanı ile görüştüm” diye ekledi.
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