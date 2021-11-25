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Merkez Bankası: BAE ile iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor
Merkez Bankası: BAE ile iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor
Merkez Bankası, BAE ile imzalanan mutabakat zaptına ile ilgili "Merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T09:23+0300
2021-11-25T09:28+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklama yaptı.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi."Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."
https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-ile-bae-arasinda-turkiyeye-dogrudan-yatirimlari-iceren-anlasmalar-imzalaniyor-1051113675.html
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bae, merkez bankası

Merkez Bankası: BAE ile iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor

09:23 25.11.2021 (güncellendi: 09:28 25.11.2021)
© AAMerkez Bankası, TCMB
Merkez Bankası, TCMB - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA
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Merkez Bankası, BAE ile imzalanan mutabakat zaptına ile ilgili "Merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" açıklamasında bulunuldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklama yaptı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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Türkiye ile BAE arasında doğrudan yatırımları içeren 10 anlaşma imzalandı
Dün, 17:45
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