https://tr.sputniknews.com/20211125/merkez-bankasi-bae-ile-is-birliginin-gelistirilmesi-planlaniyor-1051131069.html

Merkez Bankası: BAE ile iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor

Merkez Bankası: BAE ile iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor

Merkez Bankası, BAE ile imzalanan mutabakat zaptına ile ilgili "Merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T09:23+0300

2021-11-25T09:23+0300

2021-11-25T09:28+0300

politika

bae

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklama yaptı.Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi."Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."

https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-ile-bae-arasinda-turkiyeye-dogrudan-yatirimlari-iceren-anlasmalar-imzalaniyor-1051113675.html

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bae, merkez bankası