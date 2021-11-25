https://tr.sputniknews.com/20211125/merkez-bankasi-baskani-guclu-bir-iletisimle-bankacilik-sektoru-turkiyede-calismalarini-surduruyor-1051155939.html

Merkez Bankası Başkanı: Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde

Merkez Bankası Başkanı: Bankacılık sektörümüz çok güçlü, genel değerlendirmelerimiz bu yönde

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle olan görüşmesine ilişkin, "Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T20:06+0300

2021-11-25T20:06+0300

2021-11-25T20:22+0300

ekonomi

şahap kavcıoğlu

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankacılarla olan görüşmesine ilişkin detayları anlattı.Merkez Bankası ile BDDK'nın karşılıklı görüş alışveriş yaptığını dile getiren Kavcıoğlu, "Genel değerlendirmeler her zaman olduğu gibi Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri, bankacılık sektörü ile ilgili yeni bir yıla giriyoruz, durum değerlendirilmesi, Merkez Bankası, BDDK'dan karşılıklı görüş alışverişleri oldu. Her zaman olduğu gibi, değişik bir şey yok" dedi.'Güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor'"Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu. Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıdaydı. Zaten biz normalde iletişim halindeyiz. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor" diyerek üreci hep birlikte götüreceklerini aktaran Kavcıoğlu şunları söyledi"Banka genel müdürlerimizle karşılıklı birbirimizi bilgilendirdik. İyi bir görüşme oldu" diyen Kavcıoğlu, "Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK Başkanımız toplantıdaydı. Zaten biz normalde iletişim halindeyiz. Çok güçlü bir iletişimle bankacılık sektörü Türkiye'de ve dünyada en başarılı sektör olarak çalışmalarını sürdürüyor" görüşünü dile getirdi.

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şahap kavcıoğlu, merkez bankası