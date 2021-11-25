https://tr.sputniknews.com/20211125/merkez-bankasi-enflasyonun-kisa-vadede-oynak-seyir-gostermesi-bekleniyor-1051141900.html

Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor

Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor

Merkez Bankası'ndan, "Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor" açıklaması geldi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T14:10+0300

2021-11-25T14:10+0300

2021-11-25T14:42+0300

ekonomi

merkez bankası (mb)

tl

enflasyon

euro

dolar

kriz

dolar/tl

euro/tl

şahap kavcıoğlu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 21 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu'nun (PPK) özetini yayımladı. PPK metinde enflasyonun kısa vadede oynak bir seyir izlemesinin beklendiğini ifade edildi.PPK metninde ayrıca ekim ayındaki enflasyonda enerji ve tütün gruplarındaki fiyat artışlarının etkili olduğu aktarıldı. PPK özetinde şu ifadeler yer aldı:'Döviz rezervlerindeki artış finansal istikrarı olumlu etkileyecektir'Açıklamada ayrıca "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır" ifadelerine de yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20211124/doviz-kurlarinda-degiskenlik-devam-ediyor-dolar-1240in-altina-geriledi-1051097665.html

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merkez bankası (mb), tl, enflasyon, euro, dolar, kriz, dolar/tl, euro/tl, şahap kavcıoğlu