https://tr.sputniknews.com/20211125/meteorolojiden-3-ile-yogun-kar-yagisi-uyarisi-1051127487.html

Meteoroloji'den 3 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'da yoğun kara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

elazığ

tunceli

bingöl

meteoroloji

kar

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, son tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek karın Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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tunceli

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elazığ, tunceli, bingöl, meteoroloji, kar