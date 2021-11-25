Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211125/meteorolojiden-ege-denizinde-firtina-uyarisi-1051138746.html
Meteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T13:09+0300
2021-11-25T13:09+0300
türkiye
ege denizi
meteoroloji
fırtına
ege
uyarı
ege bölgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051138713_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_52afa6ed3e082b727d368827b9e22684.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/firtina-magduru-inekler-jet-skilerle-kurtarildi-1050915477.html
türkiye
ege denizi
ege
ege bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051138713_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_680d6c32fb64e215c0506dae095b21b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ege denizi, meteoroloji, fırtına, ege, uyarı, ege bölgesi

Meteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

13:09 25.11.2021
© AAMeteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Fırtına mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
DÜNYA
Fırtına mağduru inekler jet skilerle kurtarıldı
18 Kasım, 07:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:44Koronavirüs vakaları yükselirken: Hollanda'da hastaneler kemoterapi ve organ nakillerini erteliyor
13:41Fransız gazeteci Canuti'den tepki çeken Galatasaray paylaşımı: 'Aslanı evcilleştirdim'
13:40Bloomberg HT anketi: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 9.7 büyüyecek
13:30Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı
13:29Bakan Pakdemirli: Türkiye, 206 ülkeye tarım ve gıda ürünü ihraç eden bir seviyeye ulaştı
13:28İndirim günlerinde siber dolandırıcı uyarısı: Sahte kargo takip SMS'lerine dikkat
13:25Ünlü YouTuber kendi Squid Game'ini oynattı, herkesi 'eleyen' oyuncu 456 bin dolar kazandı
13:25Ölümle sonuçlanan mide küçültme ameliyatında doktora 6 ay meslekten men cezası
13:24Türkiye, Biden’ın Demokrasi Zirvesi’ne neden davet edilmedi?
13:18Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi yarın belli oluyor
13:11Afyonkarahisar'da swinger operasyonu: Nişanlısını 700 TL karşılığında cinsel ilişkiye zorladı
13:09Meteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
13:06ABD Çin, Japonya, Pakistan ve Singapur'dan 27 kişi ve kuruluşu kara listeye aldı
12:56Starbucks'tan 'Türkiye'deki mağazaların kapatılacağı' iddiasına yanıt: 'Asılsız haberdir'
12:55AB Komisyonu, Kovid-19 aşılarında 'dokuz ay limiti' önerecek
12:51Sosyal medyada canlı yayındayken kazayı görüntüledi
12:44Malavi Cumhuriyeti, Mike Tyson'dan ülkenin resmi esrar elçisi olmasını istedi
12:41Dünyanın en büyük IKEA mağazası Filipinler'de açıldı
12:41Aile sağlığı merkezine satırlı saldırı
12:29Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı