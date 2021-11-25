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Meteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T13:09+0300
2021-11-25T13:09+0300
2021-11-25T13:09+0300
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ege denizi
meteoroloji
fırtına
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uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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Meteorolojiden Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde yarın için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına esmesi öngörülüyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.