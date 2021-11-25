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https://tr.sputniknews.com/20211125/metroda-bicakli-saldiriya-ugrayan-kadin-guvenlik-gorevlileri-cagirmalarina-ragmen-gelmedi-1051133974.html
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın: Güvenlik görevlileri çağırmalarına rağmen gelmedi
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın: Güvenlik görevlileri çağırmalarına rağmen gelmedi
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda E.Y isimli şahsın bıçak çekerek hakaretler savurduğu Senanur Damgacı, güvenlik görevlilerin olay bittikten... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T11:18+0300
2021-11-25T11:18+0300
türkiye
kadıköy
metro
bıçaklı saldırı
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Tavşantepe Metro hattında eli bıçaklı saldırganın küfür ve hakaretlerine maruz kalan kadınlardan Senanur Damgacı, olay anına ilişkin açıklamalarda bulundu.E.Y.'nin küfürlerine maruz kalan 26 yaşındaki Damgacı, olay anının başlangıcını anlatarak, "Orada bir kadın oturuyordu, maskesi yarı kapalıydı ve burnu açıktaydı. Kadına bu yüzden laf söylemeye başladı ancak biz ilk başta aldırış etmedik. Kadının cildi yaraydı ve maskeyi yarıya indirmesi gerektiğini söyledi. Ancak adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında kadına gücü yeteceğini düşündüğü için ayağa kalkıp küfürler saydırmaya başladı" dedi.'Metrodakiler bıçak çıkmadan önce adama müdahale etti'İnsanların araya girdiğini ancak bıçağın durumu değiştirdiğini söyleyen Damgacı, "Ben kadına bağıramayacağını söyledim. Ardından da hemen bana saldırdı zaten. Bana vurdu, ama çok denk gelmedi. Araya insanlar girdi. Medyaya yansıyan bölümlerde insanların müdahale etmediği görülüyor ancak öyle değil. Metrodakiler bıçak çıkmadan önce adama müdahale etti. Bıçağın çıkarılmasının ardından insanlar korkuttu. Bıçak da ekmek bıçağıydı. Anneme saldırınca ben çıldırdım. Arkadan diğer insanlar gelirken bıçağı çıkardı ve biz hiçbir şey yapamadık. Ben normalde dövüş sanatıyla uğraşıyordum ancak bıçak karşısında bir şey yapamayacağımı düşündüm ve annemi korumaya geçtim. İnşallah saplamaz dedim. Allah kurtardı bizi. İnsanlar kadın cinayetlerinin kuytu köşede yapıldığını sanıyor ancak bunlar bildiğiniz insanlara açık yerlerde oluyor" diye konuştu.Damgacı, "Güvenlikler neden müdahale etmedi?" sorusuna ilişkin de şöyle konuştu:"Güvenlik görevlilerini megafonla çağırdılar. Ancak hiçbir şekilde gelmedi. Adam indi ve kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra cevap geldi. Metro seyir halindeyken güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Ancak niye saklandı anlamıyorum, görevini suiistimal ettiğini şikayet ettim. Bu insanlara gerekli donanım verilmediği için de ilgilileri şikayet etmeyi düşünüyorum. "
https://tr.sputniknews.com/20211125/istanbulda-metroda-kadin-yolcuyu-bicakla-tehdit-eden-saldirgan-yakalandi-1051130483.html
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kadıköy, metro, bıçaklı saldırı

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın: Güvenlik görevlileri çağırmalarına rağmen gelmedi

11:18 25.11.2021
© İHA / HALİT ARSLAN - İZZET AYDINMetroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© İHA / HALİT ARSLAN - İZZET AYDIN
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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda E.Y isimli şahsın bıçak çekerek hakaretler savurduğu Senanur Damgacı, güvenlik görevlilerin olay bittikten sonra geldiklerini belirterek, "İnsanlar kadın cinayetlerinin kuytu köşede yapıldığını sanıyor ancak bunlar bildiğiniz insanlara açık yerlerde oluyor" dedi.
Tavşantepe Metro hattında eli bıçaklı saldırganın küfür ve hakaretlerine maruz kalan kadınlardan Senanur Damgacı, olay anına ilişkin açıklamalarda bulundu.
E.Y.'nin küfürlerine maruz kalan 26 yaşındaki Damgacı, olay anının başlangıcını anlatarak, "Orada bir kadın oturuyordu, maskesi yarı kapalıydı ve burnu açıktaydı. Kadına bu yüzden laf söylemeye başladı ancak biz ilk başta aldırış etmedik. Kadının cildi yaraydı ve maskeyi yarıya indirmesi gerektiğini söyledi. Ancak adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında kadına gücü yeteceğini düşündüğü için ayağa kalkıp küfürler saydırmaya başladı" dedi.

'Metrodakiler bıçak çıkmadan önce adama müdahale etti'

İnsanların araya girdiğini ancak bıçağın durumu değiştirdiğini söyleyen Damgacı, "Ben kadına bağıramayacağını söyledim. Ardından da hemen bana saldırdı zaten. Bana vurdu, ama çok denk gelmedi. Araya insanlar girdi. Medyaya yansıyan bölümlerde insanların müdahale etmediği görülüyor ancak öyle değil. Metrodakiler bıçak çıkmadan önce adama müdahale etti. Bıçağın çıkarılmasının ardından insanlar korkuttu. Bıçak da ekmek bıçağıydı. Anneme saldırınca ben çıldırdım. Arkadan diğer insanlar gelirken bıçağı çıkardı ve biz hiçbir şey yapamadık. Ben normalde dövüş sanatıyla uğraşıyordum ancak bıçak karşısında bir şey yapamayacağımı düşündüm ve annemi korumaya geçtim. İnşallah saplamaz dedim. Allah kurtardı bizi. İnsanlar kadın cinayetlerinin kuytu köşede yapıldığını sanıyor ancak bunlar bildiğiniz insanlara açık yerlerde oluyor" diye konuştu.
Damgacı, "Güvenlikler neden müdahale etmedi?" sorusuna ilişkin de şöyle konuştu:
"Güvenlik görevlilerini megafonla çağırdılar. Ancak hiçbir şekilde gelmedi. Adam indi ve kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra cevap geldi. Metro seyir halindeyken güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Ancak niye saklandı anlamıyorum, görevini suiistimal ettiğini şikayet ettim. Bu insanlara gerekli donanım verilmediği için de ilgilileri şikayet etmeyi düşünüyorum. "
metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
TÜRKİYE
Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
08:09
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