https://tr.sputniknews.com/20211125/metroda-kadin-yolcuya-bicak-cekip-hakaret-eden-supheliyi-yakalamak-icin-polis-calisma-baslatti-1051124519.html

Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı

Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kadıköy

polis

metro

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Akşam saatlerinde Kadıköy'den hareket eden metro aracı Bostancı İstasyonu'na yaklaştığı sırada bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle bir kadın yolcuyla tartışmaya başladı. Bu kişi, daha sonra bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu.Olay, şüphelinin durakta inmesiyle sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi.Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211124/kadikoy-metrosunda-kufurler-eden-saldirgan-elindeki-bicakla-bir-kadini-tehdit-etti-1051120726.html

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